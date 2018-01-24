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Штормовое предупреждение объявлено в трех областях РК

24 января 2018, 10:49

Вероятность шторма 90-95 %.

В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем 24, сутки 25-27 января в Кызылординской области сохраняется восточный, северо-восточный ветер местами до 18-23, временами порывы до 30 м/с и более.

Днем 24, сутки 25 января в Актюбинской области сохраняется юго-восточный ветер местами до 18-23, временами порывы до 30 м/с и более.

25-27 января в Южно-Казахстанской области ожидается северо-восточный ветер местами до 18-23, временами порывы до 30 м/с и более.

Вероятность шторма 90-95%.

Фото: bnews.kz


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