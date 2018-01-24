Штормовое предупреждение объявлено в трех областях РК
Вероятность шторма 90-95 %.
В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Днем 24, сутки 25-27 января в Кызылординской области сохраняется восточный, северо-восточный ветер местами до 18-23, временами порывы до 30 м/с и более.
Днем 24, сутки 25 января в Актюбинской области сохраняется юго-восточный ветер местами до 18-23, временами порывы до 30 м/с и более.
25-27 января в Южно-Казахстанской области ожидается северо-восточный ветер местами до 18-23, временами порывы до 30 м/с и более.
Вероятность шторма 90-95%.
Фото: bnews.kz
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