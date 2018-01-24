Объем услуг интернет-связи в Казахстане достиг 229 млрд тенге

В Казахстане за январь-декабрь 2017 года объем услуг интернет-связи достиг 228,6 млрд тенге - на 10,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший объем пришелся на Алматы (128,3 млрд тг, +11,2% за год) и Астану (39,9 млрд тг, сразу +20,5% за год), сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как отмечается, интернетизация в РК - один из ключевых приоритетов развития. Так, 12 декабря 2017 правительством РК была утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан»*. Основной миссией программы является повышение качества жизни жителей и конкурентоспособности экономики страны, за счет использования и развития цифровых технологий.

Реализация программы запланирована по двум векторам развития: «Цифровизация существующей экономики» в среднесрочной перспективе и «Создание цифровой индустрии будущего» в долгосрочной перспективе. 120 запланированных мероприятий программы сформируют основы цифрового сектора как новой отрасли экономики и будут реализовываться в пяти направлениях: «Цифровизация отраслей экономики», «Переход на цифровое государство», «Реализация цифрового Шелкового пути», «Развитие человеческого капитала» и «Создание инновационной экосистемы».

"В результате мер, предпринятых в рамках проекта, помимо роста производительности труда по отраслям экономики планируется увеличение к 2022 году доли электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 2,6%; создание до 300 тыс. новых рабочих мест за счет цифровизации; увеличение доли пользователей сети интернет до 82%, а также уровня цифровой грамотности населения до 83%", - говорится в исследовании.

По предварительным подсчетам, прямой эффект от цифровизации экономики к 2025 году позволит создать добавочную стоимость на 1,7-2,2 трлн тенге.

Число абонентов к началу текущего года достигло 2,6 миллиона - сразу на 11,9% больше, чем годом ранее. Каждый абонент заплатил провайдерам в целом за 2017 год в среднем 88 тысяч тенге.

Плотность абонентов фиксированного web-соединения достигла 14 человек из 100, против 13,2 в 2016 году.

В то же время, для сельской местности этот показатель значительно хуже - всего 6 человек из 100, как и год назад.

Объем услуг интернет-связи в сельской местности - всего 8,1% от РК. Это 18,5 млрд тг по итогам 2017 года, на 7,1% больше, чего годом ранее.