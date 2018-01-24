Госархивы РК расширят перечень платных услуг

Это такие услуги как тематические и генеалогические запросы, депозитарное хранение архивных документов и другое.

Соответствующая норма содержится в одобренном депутатами Мажилиса Парламента РК на заседании Палаты проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архивного дела», передает корреспондент Zakon.kz.

«Основная цель законопроекта - совершенствование законодательства в области архивного дела в связи с активной интеграцией новых информационных форм документационного обеспечения во все сферы жизни и полным переходом на электронный документооборот», - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

Вместе с тем, по его словам, в условиях существующих экономических и административных реформ появились совершенно новые средства регулирования архивного дела.

«В результате некоторые положения действующего законодательства не соответствуют современным требованиям. Предлагается внести изменения и дополнения в законы о Национальном архивном фонде и архивах, об электронном документе, об электронной цифровой подписи. Первое - расширить понятийный аппарат. Уточняются такие понятия как архивный документ и архивное дело. Вводятся в оборот понятия государственный учет документов национального архивного фонда, документ национального архивного фонда, документационное обеспечение управления, особо ценный документ и другое», - перечислил он.

Во-вторых, как указал глава ведомства, предлагается включить в сеть государственных архивов библиотеку первого президента, а также специальные государственные архивы.

«Третье, необходимо расширить перечень оказываемых государственными архивами услуг, в том числе платных - это тематические и генеалогические запросы, депозитарное хранение архивных документов и другое. Предлагается дополнить компетенцию министерства и местных исполнительных органов, в том числе в сфере электронного документооборота и электронных архивов», - проинформировал министр.

А. Мухамедиулы добавил, что закон «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» предлагается дополнить нормой об обязательном указании физическими лицами индивидуальных идентифицикационных номеров (ИИН), юридическими лицами - бизнес-идентификационных номеров (БИН), «что будет способствовать упорядочению и контролю исполнения обращений физических и юридических лиц, а также сокращению количества анонимных заявлений».

«Изменения в закон «О реабилитации и банкротстве» коснутся закрепления обязательства по организации упорядочения архивных документов банкротными управляющими. Концептуальным новшеством станет закрепление требований к оформлению и хранению бумажных и электронных документов в единых нормативных актах», - заключил глава ведомства.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: zipsklad.kz.