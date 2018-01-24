В сети рассекретили «заряженный» суперкар Ferrari 488 GTO

Как отмечалось ранее, модель Ferrari 488 GTO (Gran Turismo Omologata) — это самая мощная Ferrari c восьмицилиндровым двигателем объёмом 3,9 литра. Этот силовой агрегат позаимствован у гоночного купе Ferrari 488 Challenge. Мощность – порядка 700 лошадиных сил.

Помимо всего прочего, «заряженный» суперкар Ferrari 488 GTO, судя по опубликованному фото, получил значительно пересмотренный аэродинамический обвес и уникальную ливрею – через весь кузов проходят гоночные полоски. Известно, что основная часть всех новых элементов выполнена из карбона.

Известно, что экстремальное купе Ferrari 488 GTO получило облегченные колесные диски, алюминиевые панели пола, перенастроенное рулевое управление и трансмиссию, а также активную аэродинамику. Предполагается, что мировая премьера суперкара Ferrari 488 GTO состоится на мотор-шоу в Женеве-2018.

Via livecars