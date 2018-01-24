В Казахстане выросло производство безалкогольных напитков

Прошлый год для производителей безалкогольных напитков был удачным: за январь-декабрь 2017 года казахстанские компании выпустили 1,2 млрд литров напитков (на 16,5% больше, чем в 2016 году) и 544,5 млн литров минеральной и газированной воды (на 10,5% больше, чем годом ранее), передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Еnergyprom.kz.

Для сравнения, показатели 2016 года уступали 2015 на 9% - для напитков, и сразу на 18,7% - для питьевой воды.

Среди регионов-производителей безалкогольных напитков по итогам 2016 года лидировали Алматинская область (62,3% от РК), Алматы (11,9% от РК) и ЮКО (8,9% от РК). Именно ЮКО являлась также абсолютным лидером по производству минеральных и газированных вод - 46,5% от РК, кроме того в ТОП-3 вошла Акмолинская область - 13,5%, и еще 9,2% обеспечили производители Алматы.

Казахстанские производители по итогам января-ноября 2017 года перекрыли 93,2% от спроса на напитки и воду.

На долю импорта осталось всего 6,8%. Впрочем, сами объемы импорта выросли за год сразу на 22,3%. 7,4% ресурсов в секторе (производство + импорт) уходит на экспорт, остальное реализуется внутри страны.

Летом прошлого года был принят технический регламент ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», который вступает в силу только 1 января 2019 года.

Регламент вызвал споры среди производителей - с одной стороны, Евразийская экономическая комиссия признала, что новые требования необходимы для наведения на рынке порядка. С другой - были исключены понятие и нормативы физиологической полноценности питьевой воды, требования к маркировке о полезных свойствах воды и понятие физиологической полноценности воды. Это может вызвать увеличение доли обессоленной и фильтрованной воды на рынке, но подобный дистиллят не считается полноценным и полезным для человека.

К началу текущего года литр питьевой бутилированной воды стоил в магазинах и на базарах 77,9 тг, на 2,7% больше, чем годом ранее. Дороже всего вода стоила в Костанае (88 тенге за литр, +3,3% за год), Алматы (87 тенге за литр, +1,2% за год) и Усть-Каменогорске (87 тенге за литр, +2,4% за год).

Фото: blagozdravnica.ru