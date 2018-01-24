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Н.Назарбаев провел кадровые перестановки в Совете Безопасности РК

 

Распоряжением Главы государства Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности заведующего Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан.

На освобожденную должность Президентом назначен Суханов Александр Владимирович.

24 января 2018, 10:57
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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