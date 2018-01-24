Сменился заведующий Аналитическим отделом Совета Безопасности РК
Глава государства подписал распоряжение.
Президент РК Нурсултан Назарбаев освободил от должности заведующего Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан Тукумова Еркина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Распоряжением Главы государства Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности заведующего Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан, - говорится в сообщении
Также распоряжением Главы государства Суханов Александр Владимирович назначен заведующим Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан.
Напомним, в Акорде состоялось заседание Совета Безопасности РК. На заседании были рассмотрены итоги официального визита в США и меры по реализации достигнутых договоренностей.
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