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Сменился заведующий Аналитическим отделом Совета Безопасности РК

24 января 2018, 11:06

Глава государства подписал распоряжение.

Президент РК Нурсултан Назарбаев освободил от должности заведующего Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан Тукумова Еркина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Тукумов Еркин Валитханович освобожден от должности заведующего Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан, - говорится в сообщении

Также распоряжением Главы государства Суханов Александр Владимирович назначен заведующим Аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан.

Напомним, в Акорде состоялось заседание Совета Безопасности РК. На заседании были рассмотрены итоги официального визита в США и меры по реализации достигнутых договоренностей.


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