В Министерстве обороны РК обсудили основные требования Послания президента

Под руководством министра обороны РК прошло расширенное аппаратное совещание с участием членов Коллегии министерства обороны по вопросам разъяснения основных положений Послания президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», передает пресс-служба ведомства.

На аппаратном совещании приняли участие руководящий состав министерства обороны и Генерального штаба, начальники структурных подразделений и в селекторном режиме главнокомандующие видами, командующие родами войск и региональных командований.

В ходе совещания министр обороны РК разъяснил основные положения Послания президента Республики Казахстан, где обратил особое внимание на важный приоритетный аспект по внедрению новых информационных технологий, в частности дальнейшей реализации программы «Цифровая армия - 2020».

По итогам мероприятия глава военного ведомства поставил конкретные задачи участникам аппаратного совещания по неукоснительному исполнению поручений Верховного Главнокомандующего ВС РК, а также конкретизировал основные направления подготовки войск на предстоящий период.

Необходимо отметить, что в настоящее время разъяснение основных положений Послания проводится во всех воинских частях и соединениях Вооруженных Сил в рамках занятий по государственно-правовой подготовке.