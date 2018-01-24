Китай начал массово редактировать ДНК людей

Как оказалось, соответствующие широкомасштабные эксперименты идут в КНР с 2015 года, значительно обгоняя происходящее в других странах.

Согласно журналистскому расследованию Wall Street Journal, благодаря крайне гибкому законодательству крупные китайские клиники с 2015 года ведут эксперименты по изменению генома человека методом CRISPR/Cas9, сообщает Life.ru.

В других странах подобные эксперименты — как и вообще эксперименты по генетической модификации людей — запрещены.

Как известно, рак и ряд других болезней — результат мутации клеток самого человека. В случае онкозаболеваний проблема в том, что мутировавшая клетка больше не может умереть естественным путём, "от старости", — она живёт и делится практически вечно, пока получает питательные вещества. Некоторые учёные довольно давно предполагают, что если поправить ошибки в ДНК раковых клеток, то можно сделать бессмертные клетки смертными вновь и тем самым решить проблему рака.

Проблема в том, что до недавних пор методов более или менее прицельного редактирования ДНК человека не существовало. Несколько лет назад выяснилось, что у бактерий существует своя иммунная система, построенная на CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats; палиндромные повторы, регулярно расположенные группами). С помощью копирования этого бактериального инструментария оказалось возможным извлекать из ДНК нужные участки и заменять их другими, нужными исследователям.

В теории так можно лечить не только рак, но и значительное число неизлечимых на сегодня заболеваний, вызванных дефектами в генофонде человечества, — например, врождённую слепоту и другие. Однако законодательство большинства стран такие опыты запрещает, даже если больной и согласен стать объектом эксперимента. В КНР этические комитеты крупных клиник имеют право подписывать такие соглашения с добровольцами. С 2015 года и до сего дня ими воспользовалось как минимум 86 человек, утверждает Wall Street Journal. В основном это больные раком. Издание бьёт тревогу — как оно отмечает, имея возможности проводить опыты на людях, китайские учёные могут быстро обогнать американских на этом важнейшем направлении.

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