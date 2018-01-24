Договор о выдаче с Вьетнамом одобрили в Мажилисе

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона «О ратификации договора между РК и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче», передает корреспондент Zakon.kz.

«Законопроект о ратификации договора между РК и социалистической республикой Вьетнам о выдаче. Договор подписан 15 июня прошлого в г. Ханой в рамках визита Генерального прокурора», - сказал заместитель Генерального прокурора РК Андрей Лукин, представляя документ.

По его словам, сотрудничество с Вьетнамом развивается достаточно активно.

«Это государство для нас является одной из привлекательных стран Юго - Восточной Азии и в первую очередь с экономической точкой зрения. Торговый оборот за прошедший год превысил 500 млн долларов США. Сегодня между Казахстаном и Вьетнамом осуществляются прямые авиационные сообщения», - сказал он.

Как отметил А. Лукин, договор о выдаче регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или привидение приговора суда в исполнение.

«В данном документе предусмотрено основание как для выдачи, так и для отказа в ней. Так, выдача не осуществляется, если запрашиваемое лицо является гражданином запрашивающей стороны, запрашиваемое лицо будет наказано смертной казнью или в отношении него будут применены меры пыток. Если лицо запрашивается за преступления военного характера, истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, выдача запрашиваемого лица противоречит законодательству и другим международным обязательствам запрашиваемой стороны», - заключил замгенпрокурора.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: Sputnik Абхазия.