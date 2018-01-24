Олимпийский чемпион нецензурно высказался о решении МОК

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити, фигурист Алексей Ягудин недоволен решением Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить ряд российских спортсменов от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом спортсмен написал в Instagram-аккаунте.

"Что за х....., реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! Да простят меня за такие слова, это полный п*****!!!!А иностранцы ещё говорят, что спорт вне политики! МОК, ВАДА, все, кто принимал и принимает эти решения-ТВАРИ, МРАЗИ ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта! Разрывается сердце от новостей", — добавил он.

МОК без объяснения причин не допустил на Игры-2018 биатлониста Антона Шипулина, фигуристков Ксению Столбову и Ивана Букина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова, хоккеиста Сергея Плотникова и еще множество других российских звезд.

Орфография и пунктуация автора сохранена частично.