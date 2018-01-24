Алматинские юнармейцы осваивают олимпийские виды спорта

Ребята из военно-морского клуба «Киров» начали заниматься олимпийскими видами спорта, сообщает Zakon.kz.



В Алматы при военно-морском клубе «Киров» заработала секция биатлона. Буквально на днях на занятия записался целый отряд юных десантников - 29 учеников 8 «Б» класса СШ № 19. По словам командира взвода юных моряков Дидара Галымжанулы, им предстоит за две недели освоить катание на лыжах и по результатам выбрать себе трассу от 3 до 30 километров.

- Сегодня из нашего взвода трое новеньких встали на лыжи, - говорит командир взвода 8 «Б» класса Эмир Канжаев. - У нас боевая задача - научиться и достойно выступить на зимних соревнованиях по лыжным гонкам. Времени в обрез, тренируемся 5 дней в неделю.

Совсем скоро, в феврале, ребята ожидают два международных соревнования общественной организации "Экстремальная атлетика" по военно-прикладным видам спорта - беговые лыжи и "Сарбаз 2018". Как поведал Эмир Канжаев, сейчас на базе Дома Армии создается материально-техническая база для военно-патриотических клубов, что послужит качественным дополнительным образованием по курсу начальной военной подготовки допризывного возраста. В ближайшее время здесь будет открыт тир для стрельбы из пневматической винтовки и лука.

- Работаем при поддержке Департамента по делам обороны и государственного Фонда развития молодежной политики города Алматы, - рассказывает начальник Дома Армии Алтынбек Шушаев. - Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из важных направлений формирования у граждан допризывной и армейской молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству. Это проявляется не только на службе в армии, но и в последующей жизни.

Стоит отметить, что в целом Министерство обороны РК уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Об этом говорит и тот факт, что по статистике каждый четвёртый воспитанник военно-патриотического клуба в последующем выбирает профессию защитника Отечества.