В МНЭ РК рассказали, почему аэропорт Астаны поднял тарифы для авиаперевозчиков

В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК рассказали, почему в Международном аэропорту Астаны были повышены тарифы на услуги по аэродромному обслуживанию международных направлений, передает Zakon.kz.

В ответе ведомства на официальный запрос портала сообщается, что согласно пункту 1 статьи 116 Предпринимательского Кодекса РК, цены и тарифы на товары, работы, услуги определяются субъектами предпринимательства самостоятельно. Вместе с тем, комитетом проводятся процедуры, предусмотренные законодательством в области защиты конкуренции, в рамках установления наличия или отсутствия в действиях субъекта рынка признаков установления монопольно высокой цены.

«По данным АО «Международный аэропорт Астана», основной причиной повышения тарифов явилось их неизменность с 2003 года. В связи с чем, рост фактических затрат (в сравнении с затратами 2003 года) составил более чем в 9 раз. Таким образом, причинами повышения тарифа по информации аэропорта стала необходимость покрытия фактических затрат, а также отсутствие средств на реализацию инвестиционных программ», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ведомстве напомнили, что в случае выявления фактических данных, указывающих на наличие в действиях АО «Международный аэропорт Астана» признаков нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции, антимонопольным органом будет проводиться расследование на предмет выявления нарушения в части установления монопольно высоких цен субъектом рынка, занимающим доминирующее положение.

Также в комитете разъяснили, почему аэропортовые услуги были исключены из перечня регулируемых государством.

«В соответствии с поручением правительства, МИР РК был проведен анализ сфер услуг аэропортов на предмет отнесения их к регулируемым услугам в сфере естественной монополии. На основании представленного заключения по результатам проведенного анализа, МНЭ РК принят приказ, предусматривающий исключение из-под регулирования услуг аэропортов по аэродромному обслуживанию воздушных судов, осуществляющих международные авиаперевозки. Приказ в установленном законодательством порядке прошел согласование со всеми заинтересованными государственными органами и аккредитованными организациями, в том числе с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен», в состав которой входят в том числе авиакомпании», - подытожили в КРЕМЗК и ПП МНЭ РК.

Напомним, авиаперевозчики попросили МИР и МНЭ РК отменить увеличение тарифов, объявленное международным аэропортом Астаны. По их мнению, существует риск остановки развития маршрутной сети из Астаны или сокращение полётов.

За последние годы авиакомпании «KLM», «Austrian airlines», «Asiana» отменили свои рейсы в Астану, авиакомпания «LOT» недавно сократила количество рейсов, «Fin Air», которая начала полеты летом прошлого года, приостановила свои рейсы уже через 2 месяца. Перевозчиком «Etihad», «Air arabia» также пришлось сократить свои рейсы, «British airways», даже лоукостер «Победа» приостановили свои полеты в Казахстан.