Проживание в Республике Казахстан и основания для отказа в выдаче разрешения на постоянное проживание в РК иммигрантам

Абилмажинова Аида Аскаровна,

Судья Бостандыкского районного суда города Алматы

Законодательство Республики Казахстан в области миграции населения основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Закона Республики Казахстан «О миграции населения», иных нормативных правовых актов.

Иммигрант - иностранец или лицо без гражданства, прибывшие в Республику Казахстан для временного или постоянного проживания.

Иностранцы и лица без гражданства, проживающие за пределами Республики Казахстан, обращаются с заявлением о разрешении на постоянное проживание в Республике Казахстан в загранучреждения Республики Казахстан.

Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан с визой на постоянное проживание либо прибывшие из государств, заключивших с Республикой Казахстан соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также этнические казахи независимо от категории выданной им визы обращаются в органы внутренних дел для получения разрешения на постоянное проживание.

За получением разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан не могут обращаться иностранцы и лица без гражданства: проезжающие через территорию Республики Казахстан транзитом в течение срока, не превышающего пяти суток; прибывшие в Республику Казахстан с целями туризма, лечения, участия в программах молодежных, студенческих и школьных обменов, сопровождения гуманитарной помощи, проведения переговоров, заключения договоров, оказания аудиторских и консультационных услуг, а также в командировку; состоящие на воинской службе в частях, расположенных на территории Республики Казахстан; входящие в состав дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан; являющиеся представителями иностранных средств массовой информации, аккредитованных в Республике Казахстан; являющиеся членами экипажей морских и речных судов, воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта, находящихся на территории Республики Казахстан; являющиеся членами организаций, запрещенных на территории Республики Казахстан; пребывающие на территории Республики Казахстан в целях осуществления благотворительной, волонтерской, религиозной и (или) миссионерской деятельности; утратившие гражданство Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным подпунктом 8) части первой статьи 21 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года «О гражданстве Республики Казахстан»; лишенные гражданства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 20-1 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года «О гражданстве Республики Казахстан».

Основания для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иммигрантам предусмотрены статьей 49 Закона Республики Казахстан «О миграции населения».

Так, в выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан отказывается иммигрантам либо выданное ранее разрешение аннулируется: незаконно прибывшим, а также преследуемым за совершение преступлений по законодательству стран, выходцами из которых они являются; освободившимся из мест лишения свободы, постоянное место жительства которых до осуждения было за пределами Республики Казахстан; совершившим преступления против человечества; не предоставившим подтверждения своей платежеспособности в порядке и размерах, определяемых Правительством Республики Казахстан, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей; неоднократно нарушавшим законодательство о правовом положении иностранцев в Республике Казахстан; разжигающим межнациональную, межконфессиональную и религиозную вражду; действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя; выступающим против суверенитета и независимости Республики Казахстан, призывающим к нарушению единства и целостности ее территории; имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление; при наличии сведений у органов национальной безопасности об их причастности к экстремизму или террористической деятельности; представившим подложные документы либо сообщившим о себе заведомо ложные сведения при обращении с ходатайством о разрешении на постоянное проживание в Республике Казахстан или без уважительной причины не представившим необходимые документы в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан; выдворенным в течение пяти лет из Республики Казахстан к моменту выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан; если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан Республики Казахстан и других лиц; получившим разрешение на постоянное проживание и проживающим на территории Республики Казахстан менее ста восьмидесяти трех календарных дней в пределах любого последовательного двенадцатимесячного периода с даты выдачи разрешения на постоянное проживание; заключившим брак с гражданами Республики Казахстан, послуживший основанием для получения вида на жительство, в том случае, если этот брак признан недействительным вступившим в законную силу решением суда; привлеченным к административной ответственности за правонарушение в области миграции населения, налогообложения и трудового законодательства Республики Казахстан; создающим угрозу интересам национальной безопасности; имеющим заболевания, являющиеся противопоказанием для въезда в Республику Казахстан; если они ранее утратили гражданство Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным подпунктом 8) части первой статьи 21 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года «О гражданстве Республики Казахстан»; если они ранее лишены гражданства Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 20-1 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года «О гражданстве Республики Казахстан».

Отказ в выдаче вида на жительство или удостоверения лица без гражданства может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выдача разрешения иммигрантам на постоянное проживание в Республике Казахстан без положительного согласования органов национальной безопасности запрещается.

Иностранец, которому аннулировано разрешение, прибывает в органы внутренних дел для ознакомления с принятым решением и сдачи документа, удостоверяющего личность, на территории Республики Казахстан, о чем ему направляется уведомление по форме, согласно приложению 9 Правил выдачи иностранцам или лицам без гражданства разрешений на временное и постоянное проживание в Республики Казахстан, утвержденных приказом министра внутренних дел Республики Казахстан № 992 от 04.12.2015 г.