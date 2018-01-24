Автомобиль Tesla в режиме автопилота попал в ДТП 

Полиция США выясняет обстоятельства ДТП с автомобилем компании Tesla Model S, произошедшего в Калифорнии, сообщает НТВ.ru.

На скорости около 100 километров в час автомобиль въехал в пожарную машину, которая стояла рядом с местом другого ДТП.

Водитель седана сообщил, что машина двигалась на автопилоте.

В результате аварии никто не пострадал, однако, как сообщает Bloomberg, Национальное управление по безопасности на транспорте США намерено изучить все обстоятельства ДТП и не исключает, что начнет расследование.

В компании Tesla прокомментировали произошедшее, заявив, что автопилот не делает машины полностью автономными, и даже при использовании автопилота водитель обязан следить за ситуацией на дороге и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

Транспортное управление США не раз критиковало систему автопилота в Tesla и других беспилотных автомобилях. Крупная авария с Tesla произошла в июле 2016 года, когда сенсоры автомобиля в солнечный день не распознали на дороге белый грузовик, и столкновение с ним привело к гибели водителя. Тогда результаты расследования показали, что причиной аварии стала не поломка автопилота, а невнимательность водителя.