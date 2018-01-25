В США прибыл первый танкер с российским газом

Соединенные Штаты закупили голубое топливо у России из-за повышения цен на газ на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Танкер Gaselys французской компании Engie с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) из России прибыл в Бостон, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования судов, пишет РИА Новости.

Он находится на рейде порта недалеко от берега.

В начале января СМИ сообщили, что в США поставят первую партию газа с завода "Ямал СПГ". Судно Gaselys вышло из британского порта Айл-оф-Грейн и должно было прибыть в Бостон 20 января. Однако за день до этого танкер взял курс на испанский порт Альхесирас (Algeciras). Компания Engie позднее объяснила изменение траектории непогодой, отметив, что судно все равно в итоге направится в Бостон.

По информации СМИ, Соединенные Штаты закупили голубое топливо у России из-за повышения цен на газ на Восточном побережье страны до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Рост стоимости сырья был вызван погодными условиями.

Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построят три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одну дополнительную на миллион тонн. Производство СПГ на первой линии началось в декабре 2017 года.

Первоначально "Новатэк" заявлял, что первая партия СПГ пойдет на азиатский рынок, возможным покупателем называлась китайская CNPC. Однако после запуска "Ямала СПГ" глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что первая партия поступит в адрес Novatek Gas & Power. Позднее "Новатэк" сообщил, что партия будет отгружена трейдинговой дочке малайзийской Petronas (Petronas LNG UK Limited).

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что у России нет эйфории по поводу поставки сжиженного газа в Бостон, так как рынок СПГ глобален.