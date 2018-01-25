Свыше 500 новых пациентов зарегистрировали в алматинском СПИД-центре за 2017-й год

Свыше 500 новых пациентов зарегистрировали в алматинском СПИД-центре за прошлый год. В том числе, 11 детей. Все они прошли бесплатное анонимное тестирование - это и помогло врачам своевременно назначить лечение, пишет Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

Алматинец Борис Исаев более 15 лет живет с ВИЧ. О своем положительном статусе мужчина узнал в 2003 году, находясь под следствием, в камере изолятора. Тогда для него этот диагноз прозвучал как смертельный приговор, но сегодня мужчина полон энергии, радуется жизни и не прячет лицо от камеры.

«Я изначально жил с открытым лицом, я понимал, что если я сейчас не буду говорить об этом, то это как снежный ком будет собираться все больше и больше и придется, что нибудь выдумывать, я как то изначально… Я понимаю тех людей, кому гораздо сложнее, то есть открывать свои лица. Потому что, как бы ни было, ситуации бывают разные, сказал Борис Исаев.

Последние 9 лет Борис принимает антиретровирусную терапию, женился в прошлом году и оказывает психологическую помощь алматинцам, живущим с ВИЧ. Он знает, что чем раньше определен статус, тем легче контролировать собственное состояние и течение заболевания.

«Принимая данное лечение, я имею возможность вести и живу полноценной жизнью. Есть возможность работать, планировать какие-то планы, реализовывать их, рожать здоровых детей создавать семьи и все это на самом деле возможно. На сегодняшний день все предрассудки и мифы, которые были в то время, они остались в прошлом. Диагноз это не приговор. С этим живут и не просто можно жить, а нужно жить», - отметил Борис Исаев.

Уже давно известно, что есть три пути передачи опасной инфекции: половой, через кровь и с молоком матери. Борис говорит, что инфицировался в 33 года принимая наркотики внутривенно. По словам врачей, именно такой путь передачи лидировал еще пять лет назад, а теперь тенденция изменилась. ВИЧ стал больше распространятся при незащищенном сексе и составляет 65% из общего числа. Известно, что в настоящее время в Алматы живут 2646 инфицированных, 53 из них дети разного возраста. Все они взяты на учет и каждый получает индивидуальную, бесплатную терапию.

«Показатели выявляемости и охват диспансеризацией людей с ВИЧ инфекцией наросло до 84% и количество пациентов, находящихся на 4-ой стадии, уменьшились с 16% до 6%. Здесь больше свидетельствует о том, что, всех при взятии на учет берем на антиретровирусную терапию и приверженность стала лучше», - сказала врач-инфекционист Айгерим Алимбекова.

Впервые вирус имуннодифицита человека был зарегистрирован в 1987 году. С тех пор выявлено 5000 случаев заболевания среди алматинцев. Из них 1651 инфицированный скончался от сопутствующих заболеваний и СПИДа.