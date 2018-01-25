Как изменится климат в Казахстане в ближайшие 20 лет

Экологи обеспокоены тем, что экологическая ситуация будет серьезной, если нынешние темпы развития не изменятся.

Климатологи на конференции по изменению климата стран Центральной Азии в Алматы заявили, что климат еще изменится в будущем, передает МИА «Казинформ».

Экологи обеспокоены тем, что экологическая ситуация будет серьезной, если нынешние темпы развития не изменятся. Заместитель представителя Программы развития Организации Объединенных Наций в Казахстане Мунхтуи Алтангерел отметила, что средняя температура воздуха в Казахстане с 2002 года повысилась на 1,28 градуса по Цельсию. В течение следующих 20 лет этот показатель может достичь 2 градусов по Цельсию.

«Наиболее уязвимым к таким изменениям температуры окажется сельскохозяйственный сектор. В Центральной Азии 40 процентов сельскохозяйственных угодий деградированы, к 2050 году зоны влажности сдвинутся к северу, это приведет к снижению сельскохозяйственной производительности Казахстана - страна может потерять более 1,4 миллиона гектаров пахотных земель и сенокосов», - сказала Мунхтуи Алтангерел.

Координатор программы Всемирного банка по изменения климата в Центральной Азии Гаянэ Минасян также отметила, что если сельскохозяйственный сектор не будет адаптирован к изменению климата, то производительность сельского хозяйства будет снижена на 20-30%.

«Всемирный банк реализует проект по кредитованию фермеров на территории Таджикистана и Узбекистана, наиболее уязвимых стран региона в свете изменения климата, для развития адаптационных технологий в сельском хозяйстве. Это касается животноводства, более приспособленного к изменению климата, условиям пустыни, агротехнологий, технологии рационального использования воды, капельного орошения, производства семян, более устойчивых к засухе. Начиная с этого года, в Казахстане в полную силу запускается проект по орошению, до этого момента были разработки инженерного характера. Он учитывает изменения климата, нацелен как на фермеров, так и на простых потребителей. В частности, акцент делаем на рациональном потреблении воды, даем понимание, что нужно сеять, чтобы получать максимальный результат с учетом перспектив», - сказала Гаянэ Минасян.

На конференции представители стран Центральной Азии и мировых экологических организаций подробно обсудили, как адаптироваться к изменению климата.