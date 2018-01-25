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В Семее спасли собаку, провалившуюся в канализационный люк

25 января 2018, 06:01

Вся операция по спасению животного длилась примерно 40 минут.

В Семее 23 января по улице Галетто в открытый канализационный колодец упала собака, передает Zakon.kz со ссылкой на altaynews.kz.

«Сотрудники СПЧ-2 отряда № 2 города Семей приехали на улицу Галетто, сообщивший информацию житель показал спасателям, где находится этот канализационный колодец, в который провалилась собака. Использовав спасательные веревки, спасатели достали животное из колодца», – рассказала главный специалист УЧС города Семей Айгуль Мирсаитова.

После того как собака оказалась на земле, спасатели отпустили ее на волю. Вся операция по спасению животного длилась примерно 40 минут.

Фото: altaynews.kz.


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