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Дарига Назарбаева предложила создать военный телеканал в Казахстане

25 января 2018, 06:16

Сенаторы подняли ряд вопросов, касающихся повышения качества обучения, а также высказали свои предложения.

Дарига Назарбаева и члены Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента посетили Национальный университет обороны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенаторам представлены учебные лаборатории, где проходит внедрение новых форм и методов обучения, посредством которых участники в режиме реального времени обмениваются графической, текстовой, мультимедийной информацией, ведут рабочую карту и принимают решения о том, как управлять воинскими соединениями и частями.

Сенаторы подняли ряд вопросов, касающихся повышения качества обучения, а также высказали свои предложения.

В частности, Д.Назарбаева предложила рассмотреть возможность подготовки в Национальном университете обороны иностранных слушателей на платной основе, а также создать специализированный военный телеканал, пропагандирующий воинскую службу. Ознакомившись с перспективными исследованиями военной науки, Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан Д.Назарбаева оставила запись в книге почетных гостей.

Фото: parlam.kz


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