Элтон Джон заявил об уходе со сцены

Британский певец Элтон Джон подтвердил, что после последнего мирового турне, которое начнется в сентябре, он прекратит гастрольную деятельность, пишет РИА Новости.

"Я гастролировал с 17 лет, и я решил, что время настало поблагодарить фанатов по всему миру и попрощаться. Я не говорю, что не буду творить, но не буду гастролировать", — сказал певец на пресс-конференции, трансляция которой ведется на его официальном сайте.

Вопреки утверждениям СМИ о слабом здоровье певца, Элтон Джон объяснил свое решение заботой о детях.

"У нас с Дэвидом (супруг певца Дэвид Ферниш — ред.) появились дети, и это изменило нашу жизнь", — сказал он.

Он признал, что в прошлом году он страдал от серьезной бактериальной инфекции, однако подчеркнул, что несмотря на возраст, состояние здоровья не является для него большой проблемой.

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина