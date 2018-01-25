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Заявление о Назарбаеве прозвучало в эфире украинского телеканала

25 января 2018, 06:53

Журналист с восхищением говорил о переговорах казахстанского лидера с американским президентом.

Накануне в эфире украинского телеканала «112», где обсуждались актуальные проблемы страны, Гордон привел в качестве примера успешное развитие экономики Казахстана во главе с Президентом Назарбаевым, сообщает Zakon.kz, со ссылкой на ТК "Хабар".

Журналист с восхищением говорил о переговорах казахстанского лидера с американским президентом, об итогах переговоров и мудрой политике Главы казахстанского государства.

"16 числа в Вашингтоне был Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Я вообще считаю Назарбаева выдающимся политическим деятелем. Одним из самых сильных, если не самым сильным на постсоветском пространстве Президентом, и смотрите, они выходят с Трампом, я внимательно изучал, что же там, о чем они договорились, какое потрясающее взаимопонимание. Американские инвестиции в Казахстан - 50 миллиардов долларов. В Казахстане, слушайте, какая экономика. Я вот был в Алматы, я внимательно изучал это, я смотрел, как люди живут и как Назарбаев - мудрейший человек, восточный мудрец, который, кстати, в Украине учился - как Назарбаев уверенной и твердой рукой по-отечески мудро ведет свой народ к процветанию. Я говорю сейчас с восхищением, я действительно восхищаюсь", - сказал политический обозреватель Дмитрий Гордон.

Фото: скриншот


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