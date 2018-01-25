В Караганде отменили занятия для школьников

Третий день подряд в школах Караганды отменяются занятия. Причина - сильный мороз. Не идти на уроки можно и 25 января, передает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Отдел образования Караганды сообщает, что 25 января 2018 года ожидается понижение температуры до -35 градусов.

Занятия отменяются для учащихся 0-11 классов.

Фото: deti-detki.ru