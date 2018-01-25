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Лучшая медицина по доступной цене

25 января 2018, 08:00

Льготная цена установлена также на отдельные виды исследований.

Больница Медицинского центра Управления делами Президента РК проводит акцию «Мой милый доктор», в рамках которой все жители и гости Астаны могут получить консультации высококлассных специалистов с 50%-ной скидкой. Льготная цена установлена также на отдельные виды исследований, сообщает Zakon.kz.

Врачи больницы обеспокоены состоянием здоровья населения, в связи с чем регулярно проводят мероприятия, делающие медицинские услуги более доступными всем желающим.

Важный момент: те, кто оплатил прием врача по льготной цене, но по каким-то причинам не попал к специалисту, получит услугу в любой другой день, предъявив чек, датированный 27 января 2018 года.

Все подробности на официальном сайте больницы.

Доктора Президентской клиники ждут всех желающих 27 января 2018 года с 8 до 14 часов по адресу: г. Астана, ул. Е-495, строение 2, Больница Медицинского центра Управления делами Президента РК.

Записаться на прием к врачу по льготной цене можно по телефону: 70-80-90.


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