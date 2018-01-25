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Землетрясение произошло в 593 км от Алматы

25 января 2018, 08:15

Магнитуда MPV 9.7. Глубина 20 км.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 января в 02 час 54 мин 58 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 593 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 9.7. Глубина 20 км.

Фото: Укринформ


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