Землетрясение произошло в 593 км от Алматы
Магнитуда MPV 9.7. Глубина 20 км.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 января в 02 час 54 мин 58 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 593 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 9.7. Глубина 20 км.
Фото: Укринформ
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