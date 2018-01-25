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Ирландскому подростку пришили ногу задом наперед

25 января 2018, 08:30

После ампутации подросток передвигался на костылях.

Подростку из Северной Ирландии, пережившему ампутацию ноги, пришили ступню на место колена, сообщает Лента.ру.

15-летний Тристин Стюарт с 2014 года жаловался на боль в ноге. Спустя два года у него диагностировали синовиальную саркому — злокачественную опухоль, которая поражает суставы верхних и нижних конечностей. Спасти жизнь подростка могла только ампутация.

Врачи предложили не удалять ногу полностью, а отрезать лишь голень, после чего пришить на место потерянного колена повернутую задом наперед ступню. В этом случае голеностопный сустав будет играть роль коленного, что упростит использование протеза. Стюарт согласился.

После ампутации подросток передвигался на костылях, но теперь может свободно ходить на протезе и тренируется, чтобы научиться бегать. «Какая разница, как выглядит нога, — говорит он. — Я знал только, что хочу снова бегать, и знаю, что так и будет».

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости


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