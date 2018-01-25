СБ ООН рассмотрел ситуацию в сфере безопасности в Мали

23 января 2018 года под председательством Казахстана состоялся открытый брифинг Совета Безопасности ООН, на котором были рассмотрены вопросы положения дел в Мали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На заседании был заслушан брифинг заместителя Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа, который проинформировал о текущей ситуации в Мали, деятельности Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), а также прогрессе в выполнении Соглашения о мире и примирении в Мали.

В своем выступлении Ж.-П. Лакруа напомнил, что 20 сентября 2017 года стороны конфликта приняли на себя обязательства по окончательному прекращению боевых действий, и приветствовал утверждение обновленного графика выполнения Мирного соглашения с крайними сроками исполнения до конца марта 2018 года. Он также отметил прогресс в реализации ряда положений Соглашения в политической, институциональной, оборонной областях, в сферах безопасности, правосудия и экономического развития, а также в деле предоставления основных услуг. При этом он подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности в Мали ухудшается, особенно из-за значительного повышения интенсивности асимметричных атак на силы безопасности, миротворцев МИНУСМА и гражданских лиц в северных районах страны, совершаемых террористическими группами.

Члены Совета позитивно отмечали прекращение боестолкновений между сторонами и принятие обновленного графика выполнения Соглашения. При этом, они выразили озабоченность задержками в реализации данного документа, в частности, в вопросах децентрализации, разоружения, демобилизации и реинтеграции. Делегации обеспокоены тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, а также усилением интенсивности террористических атак на гражданские, военные и миротворческие лица. В связи с этим, выступающие призвали правительство Мали, а также других участников Миссии продолжить усилия по борьбе с терроризмом и установлению мира в стране.

Выступившая в ходе открытого брифинга делегация Казахстана отметила, что меры по укреплению безопасности должны быть реализованы в увязке с оказанием содействия экономическому развитию на комплексной и согласованной основе, подкрепленной долгосрочным устойчивым финансированием, а также стратегией развития центральных и северных регионов страны.

В заседании также принял участие Министр иностранных дел Мали Тиеман Кулибали, который подтвердил отсутствие альтернатив мирному решению конфликта в стране и заверил, что недавно назначенное правительство приложит все усилия для стабилизации ситуации в стране.

Фото: пресс-служба МИД РК