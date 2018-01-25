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Житель Караганды едва не замерз в Акмолинской области

25 января 2018, 08:56

Проезжавшая мимо сотрудница отдела по ЧС помогла мужчине, у которого на трассе сломался автомобиль.

Ехавший из Актобе житель Караганды во время морозов едва не замерз на трассе в Акмолинской области — на помощь ему пришла сотрудница службы ЧС, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Житель Караганды Жасур Дуйсенов 21 января ехал на машине из города Актобе в направлении Астаны по дороге Атбасар — Астана.

"Между селами Мариновка и Адыр у меня сломалось колесо, из-за сильного бурана и мороза —35°С я не мог сам починить колесо. На трассе машин было мало, и никто не останавливался",- говорится в письме Жасура Дуйсенова на имя начальника Акмолинского ДЧС.

Примерно через три часа безуспешной попытки остановился автомобиль, девушка вышла из машины и поинтересовалась проблемой. Вскоре она уехала, но вернулась с домкратом, едой и горячим чаем.

"До 3-х часов ночи я делал машину, а девушка находилась рядом. Затем она сопроводила меня до теплого бокса. Если бы не ее соучастие, я бы пострадал на улице в такую погоду. Потом я узнал, что она сотрудница ОЧС Атбасарского района",- пишет Дуйсенов.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Станислав Савельев


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