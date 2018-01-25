60 тысяч квот на иностранную рабочую силу выдается в Атырауской области

В Атырауской области планируется открыть центр миграционных услуг и 34 новых участковых пункта полиции, передает МИА «Казинформ».

«В ходе рабочего визита в Атыраускую область заместитель министра внутренних дел РК Берик Бисенкулов ознакомился с ходом строительства ряда объектов, расположенных в областном центре. В частности, он посетил новое здание ДВД Атырауской области и специализированный ЦОН. Учитывая, что в год в регионе выдается около 60 тыс. квот на иностранную рабочую силу, руководству ДВД области предложено изыскать возможность для строительства центра миграционных услуг», - проинформировали в пресс-службе МВД РК.

Замглаве МВД РК доложили о продолжении строительства ЦОУ в Жылыойском районе в рамках государственной программы развития моногородов. В районе также укреплена материально-техническая база местной полиции. В целом в области начнут работать 34 новых участковых пункта полиции, 20 из которых в недавно построенных и строящихся микрорайонах Атырау.

«Силы должны быть направлены на раскрытие особо тяжких преступлений. Основная доля зарегистрированных преступлений, это кража чужого имущества: сотовые телефоны, квартирные кражи. Для этого принята программа МВД РК, рассчитанная на 2018-2020 годы. Нужно усилить профилактику преступности, особенно среди молодежи», - сказал Б. Бисенкулов.