Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Мертвых акул нашли на шоссе в Мексике

25 января 2018, 09:08

Туши были выпотрошены и без плавников.

Жители Западной Мексики обнаружили около 300 мертвых акул на шоссе в 240 километрах от моря.

Отмечается, что акул нашли в поселке Юрекуаро, штат Мичоакан, где орудуют криминальные банды и действуют наркокартели. Управление по охране окружающей среды пояснило, что животные, вероятно, были незаконно выловлены в северных штатах страны. Их везли в Мехико, но воры перехватили фуру, угнали ее, а замороженный груз выбросили на обочину.

Издание Fox News уточняет, что речь идет о лисьих акулах или морских лисицах. В Мексике эти рыбы не являются охраняемыми видами.

Мексиканский портал Proceso уточняет, что большая часть туш животных находилась в белых брезентовых мешках. Издание подчеркивает, что из 500 видов акул в мире около 150 плавают в мексиканских водах, и многие из них находятся на грани исчезновения. Браконьеры отлавливают их преимущественно ради плавников, которые используются в кулинарии как деликатесы, а в некоторых случаях в нетрадиционной медицине.

Источник: Lenta.ru

Фото: Thomas Alexander / Wikipedia


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...