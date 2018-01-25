Мертвых акул нашли на шоссе в Мексике

Жители Западной Мексики обнаружили около 300 мертвых акул на шоссе в 240 километрах от моря.

Отмечается, что акул нашли в поселке Юрекуаро, штат Мичоакан, где орудуют криминальные банды и действуют наркокартели. Управление по охране окружающей среды пояснило, что животные, вероятно, были незаконно выловлены в северных штатах страны. Их везли в Мехико, но воры перехватили фуру, угнали ее, а замороженный груз выбросили на обочину.

Издание Fox News уточняет, что речь идет о лисьих акулах или морских лисицах. В Мексике эти рыбы не являются охраняемыми видами.

Dice @PROFEPA_Mx que los 300 tiburones tirados en Michoacán no son de especies en riesgo ¿Y? pic.twitter.com/hzOmzlX9XV — CUBONoticiasMX (@CUBONoticiasMX) 24 января 2018 г.

Мексиканский портал Proceso уточняет, что большая часть туш животных находилась в белых брезентовых мешках. Издание подчеркивает, что из 500 видов акул в мире около 150 плавают в мексиканских водах, и многие из них находятся на грани исчезновения. Браконьеры отлавливают их преимущественно ради плавников, которые используются в кулинарии как деликатесы, а в некоторых случаях в нетрадиционной медицине.

Источник: Lenta.ru

Фото: Thomas Alexander / Wikipedia