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Власти Северной Кореи выступили с редким заявлением

25 января 2018, 09:30

Они призвали всех корейцев к объединению.

Всем корейцам, и КНДР, и Южной Корее, следует содействовать развитию сотрудничества, контактов и туризма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства Северной Кореи после совместного заседания правительства и политических партий, сообщает РБК.

Пхеньян отметил, что граждане обеих Корей должны иметь возможность свободно передвигаться, чтобы разрядить острую военную напряженность, и создать мирный климат на полуострове. Также КНДР заверила, что «разгромит» все попытки, которые бы препятствовали воссоединению двух стран. Единственное, что в настоящее время мешает улучшению межкорейских отношений и объединению — это военное напряжение, подчеркивается в сообщении.

В конце прошлой недели, 21 января, впервые за последние четыре года северокорейская делегация прибыла в южнокорейский город Каннын для участия в Олимпийских играх. За день до этого Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить 22 спортсменов из Северной Кореи к участию на предстоящих зимних соревнованиях. На церемониях открытия и закрытия делегации КНДР и Южной Кореи будут идти под объединенным флагом Кореи. Организация впервые разрешила двум отдельным национальным комитетам сформировать единую команду.

Поводом для начала обсуждения участия Северной Кореи в предстоящих Олимпийских играх стало новогоднее обращение лидера страны Ким Чен Ына, в котором он заявил, что Пхеньян хотел бы поехать на соревнования и готов к переговорам. Спустя пару дней после этого в деревне Пханмунджон на линии разграничения огня состоялись первые переговоры на уровне министров.

Фото: Интересные новости


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