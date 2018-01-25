На севере и западе Казахстана ожидаются осадки

Погоду в большинстве областей Казахстана по-прежнему определяет антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, лишь на западе, севере местами небольшие осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет"

Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель на юго-западе гололед.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усиление ветра 18-23, порывы 30 м/с и более, в Южно-Казахстанской области в горных районах низовая метель.

В Актюбинской области местами усиление ветра 15-20 м/с, в Мугоджарском районе 25, порывы 30 м/с и более.

В Жамбылской области местами низовая метель, туман, усиление ветра 15-23 м/с.

В Акмолинской, Костанайской областях местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Алматинской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Мангыстауской области –гололед, в Карагандинской области –ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Карагандинской областях местами ожидаются очень сильные морозы. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях – сильный мороз.

Фото с сайта izans.ru