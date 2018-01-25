Даурен Абаев назвал пять причин размещения государственного заказа в СМИ

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев назвал пять причин, почему Казахстану нельзя отказываться от размещения государственного заказа в СМИ. Об этом он сообщил в Службе центральный коммуникаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, сегодня только ленивый не критикует государственный информационный заказ. А некоторые и вовсе предлагают отказаться от этой практики. Однако он убежден, что пока этого делать нельзя, так как это может погубить развивающуюся казахстанскую медиа-сферу.

«Во-первых, в рамках информационного заказа осуществляется поддержка новых проектов в информационной сфере, инвестируется отечественная продакшн-индустрия, и это положительно отражается на развитии рынка, серьезно повышается его конкурентоспособность», - сказал он.

Вторая причина - государственное субсидирование позволяет постепенно снижать зависимость от иностранного контента.

«Я знаю, что сейчас некоторые выступают за то, чтобы прекратить государственный информационный заказ, но тогда мы получим еще больше иностранного контента. Сейчас практически на всех республиканских каналах на данный момент снижается количество покупной иностранной продукции взамен которой пришли собственные сериалы и документальные фильмы, ток-шоу», - продолжил министр.

Третья причина - инвестирование государственных денег в развитие нерентабельных для коммерческих СМИ проектов. Так появились телеканалы «Балапан», «Казспорт», «Ел Арна».

Четвертая причина - увеличение качественного контента на государственном языке, потому как большинство проектов снимается на нем.

«В-пятых, это развивает инфраструктуру СМИ. В рамках государственного информационного заказа предусмотрены целевые средства на развитие цифрового вещания и распространение каналов свободного доступа бесплатных для граждан. Сейчас 100% жителей Казахстана могут бесплатно получить сигнал «Алтел-тв» и смотреть каналы свободного доступа», - сказал Абаев.

Он напомнил, что в 2017 году в рамках государственного информационного заказа было снято 40 телесериалов, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Из них 15 снял телеканал «Казахстан», 13 - «Хабар» и еще 12 - частные телеканалы.

«Кроме того, мы активизировали работу в части производства социальных роликов. Так, в 2017 году был снят 131 социальный ролик. Это рекордное количество за всю историю казахстанского телевидения. Это стало возможным благодаря пересмотру многих статей государственного информационного заказа», - заключил он.

Татьяна Ковалева