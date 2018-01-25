Автобус с кыргызстанцами замерз в Акмолинской области

Пассажиров разместили в астраханской сельской школе, где они переночевали и поели.

Автобус с гражданами Кыргызстана замерз на трассе в Акмолинской области, людей эвакуировали, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

В Астраханском районе, на 114 километре трассы Екатеринбург — Алматы встал на прикол междугородний автобус.

По данным ДЧС, автобус следовал по маршруту Джалал-Абад — Перьмь — Москва, но сломался в пути. В салоне находились 22 человека, все граждане Кыргызстана. Силами местных исполнительных органов, ОЧС людей эвакуировали в школу села Астраханка, где был организован временный пункт ночлега, людей обеспечили горячим питанием.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: inform.kz.