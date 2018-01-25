Основания обязательного приостановления

производства по делу

Талапова Г.Т.

к.ю.н., судья Бостандыкского районного суда г. Алматы

Институт приостановления производства по гражданскому делу имеет особое значение в гражданском судопроизводстве, в достижении его основных задач - правильном и своевременном рассмотрении и разрешении гражданских дел.

В гражданском судопроизводстве в случаях, установленных законом (статьи 272, 273 ГПК РК), производство по делу приостанавливается по определению суда до наступления определенных фактов, в результате чего происходит временный перерыв в движении гражданского процесса.

Указанные случаи представляют собой обстоятельства, особенностью которых является их препятствие дальнейшему развитию гражданского судопроизводства. П.П. Гуреев, Н.Б. Зейдер указывали, что приостановление производства по гражданскому делу заключается в прекращении совершения по делу подавляющего большинства процессуальных действий впредь до наступления определенных, указанных в законе, условий. Достаточно полное определение института приостановления производства по гражданскому делу было дано И.К. Пискаревым: «приостановление производства по делу - это временное прекращение судом процессуальных действий в стадии подготовки дела к судебному разбирательству или судебного разбирательства, вызванное объективными, то есть не зависящими от суда и лиц, участвующих в деле, обстоятельствами, препятствующими дальнейшему развитию процесса и в отношении которых невозможно определить, когда наступит окончание их действия».

З.Х Баймолдина указывала, что приостановление производства по делу - это временное прекращение судом процессуальных действий на неопределенный срок по предусмотренным законом обстоятельствам, препятствующим дальнейшему движению дела.

Несмотря на то, что приостановление производства по гражданскому делу мера вынужденная, в то же время суд, прежде чем ее применить, особенно по основаниям, предусмотренным статьей 273 ГПК РК, должен особо тщательно проверить необходимость такого приостановления. Но в большей степени приостановление производства является объективной необходимостью. Обстоятельства - основания для приостановления судопроизводства, либо исключают возможность стороны в полной мере осуществлять свои права, либо в силу иных причин делают дальнейшее рассмотрение дела невозможным или необоснованным. В таких случаях приостановление производства на время «замораживает» весь процесс до тех пор, пока не отпадут указанные негативные обстоятельства.

Обращаясь к процессуальному законодательству, отметим, что законодатель предусмотрел два вида приостановления производства по делу - обязательное и факультативное. Общее, что свойственно и тому и другому виду приостановления производства по делу, состоит в том, что наступление любого из обстоятельств, являющихся основанием приостановления, препятствует суду полно и правильно установить по делу все существенные обстоятельства, совершить все необходимые процессуальные действия в целях законного и обоснованного разрешения дела.

Полагаем, что суд, разрешая вопрос о приостановлении производства по делу, должен учитывать только те обстоятельства, которые по своему характеру и сущности являются непреодолимым препятствием и делают дальнейшее рассмотрение дела незаконным, и может повлечь за собой отмену вынесенного решения.

Многие процессуалисты справедливо указывают, что обстоятельства являющиеся основанием приостановления производства по гражданскому делу носят объективный характер, то есть не зависят ни от суда, ни от лиц, участвующих в деле.

Объективный характер обязательного приостановления дела выражается, во-первых, в том, что ни наступление указанных в законе оснований, ни их прекращение, как правило, не зависит ни от желания суда, ни от воли и ходатайства лиц, участвующих в деле.

Приостановление производства по делу влечет сам факт возникновения любого из перечисленных в статье 272 ГПК РК обстоятельств (смерть лица, являющегося стороной в деле; реорганизация, ликвидация юридического лица; утраты стороны дееспособности; невозможности рассмотрения данного дела до рассмотрения другого; обращения суда в Конституционный Совет с представлением; обращение с поручением суду иностранного государства об оказании правовой помощи; пребывание ответчика в участвующей в боевых действиях части Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан).

Первым основанием обязательного приостановления производства по гражданскому делу, согласно статье 272 ГПК РК, является смерть гражданина или реорганизация, ликвидация юридического лица, если спорное правоотношение допускает правопреемство.

Процессуальное правопреемство означает переход процессуальных прав и обязанностей стороны или третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, к другому лицу в связи с преемством в материальном правоотношении. В таком случае дальнейшее развитие процесса является невозможным, так как смерть гражданина, реорганизация, ликвидация юридического лица предполагает переход его прав и обязанностей другим лицам - правопреемникам.

Однако следует отметить, что суд приостанавливает производство, лишь в общем правопреемстве, то есть в случае смерти гражданина или реорганизации, ликвидации юридического лица, являющихся стороной или третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования в деле. В остальных случаях выбытия одной из сторон из спорного правоотношения производство по гражданскому делу достаточно отложить, так как уступка требования или перевод долга не требуют затраты длительного времени для определения правопреемника, что позволяет суду не выйти за рамки времени установленного законом для рассмотрения дела. Указанные виды правопреемства в материальном праве имеют значение для процессуального преемства лишь как его основание.

Вторым основанием обязательного приостановления производства по гражданскому делу, согласно статье 272 ГПК РК, является утрата стороной дееспособности.

Под признанием стороны недееспособной, как основанием для приостановления производства по делу, прежде всего, следует понимать признание гражданина судом, в порядке, установленном законом, полностью недееспособным.

Признание стороны недееспособной, как основание для приостановления производства, имеет место в том случае, когда суду предоставляется копия решения суда о признании гражданина недееспособным. Отметим, что прежде чем приостановить производство по делу суд должен выяснить назначен ли недееспособному опекун или попечитель. Если такие лица назначены, производство по делу не приостанавливается.

Что касается третьего основания обязательного приостановления производства по гражданскому делу, согласно статье 272 ГПК РК, то это случаи пребывания ответчика в участвующей в боевых действиях части Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан или просьбы истца, находящегося в участвующей в боевых действиях части Вооруженных Сил, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

Приостановление производства по гражданским делам по рассматриваемому основанию, может быть вызвано, прежде всего, интересами лиц непосредственно участвующих в боевых действиях. Военнослужащий (специалист) находящийся при исполнении своих непосредственных обязанностей - лицо, отсутствующее в суде по уважительной причине. Поэтому обеспечение прав и интересов такого лица требует приостановления производства по делу, пока он не получит возможности лично воспользоваться гарантиями предоставленными ему процессуальным законодательством.

Следующее основание приостановления производства по делу - невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном или административном судопроизводстве

Обязанность приостановить производство по делу на основании невозможности рассмотрения другого дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном или административном судопроизводстве, ГПК РК связывает не с наличием другого дела в ином производстве, а с невозможностью рассмотрения судом гражданско- правового спора до принятия решения по другому делу, то есть с наличием обстоятельств, в силу которых невозможно принять решение по данному делу.

Под «невозможностью рассмотрения дела до разрешения другого дела» следует понимать то, что в другом производстве (гражданском, административном или уголовном) находится разрешение вопроса, от разрешения которого зависит существо решения по делу, подлежащего приостановлению.

Заметим, что факты, подлежащие установлению в другом производстве, имеют преюдициальное значение для приостановленного процесса. Суд приостанавливает производство лишь до тех пор, пока в законную силу не вступит решение, приговор суда или вынесенное по административному делу постановление суда, выводы которых относительно установленных фактов будут иметь преюдициальное значение для приостановления производства.

Следующее обязательное основание приостановления производства на стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству является основание, когда суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению по данному делу, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина и обратится в Конституционный Совет Республики Казахстан с представлением о признании этого акта неконституционным, а также, если станет известно, что Конституционным Советом по инициативе другого суда производится проверка конституционности нормативного правового акта, подлежащего применению по данному делу.

Важнейшим принципом права, пронизывающим все сферы государственного регулирования, в том числе и гражданское процессуальное право, является законность. Обычно содержание данного принципа сводится к точному и неуклонному исполнению, соблюдению и применению законом и иных нормативных актов судом.

Понятие законности неразрывно связано с правильным применением судом юридических норм в гражданском процессе. Согласно части 5 статьи 272 ГПК РК, при рассмотрении и разрешении спора, суд может прийти к определенному выводу о том, что примененный или подлежащий применению в данном деле закон или иной нормативный правовой акт противоречит Конституции Республики Казахстан. В таком случае, закон обязывает суд приостановить производство и обратиться в Конституционный Совет РК с представлением о признании этого акта неконституционным.

Шестое основание обязательного приостановления производства - обращение с поручением суду иностранного государства об оказании правовой помощи. Суды Республики Казахстан могут обращаться к иностранным судам с поручением об исполнении отдельных процессуальных действий. В частности, к таким действиям относятся составление и пересылка документов, проведение экспертизы, допроса сторон, третьих лиц, свидетелей, экспертов, вручение извещений и других документов и т.д. Порядок сношений казахстанских судов с иностранными судами определяются законом и международными договорами Республики Казахстан.

Заключение сторонами с медиатором договора о проведении медиации является еще одним из оснований для приостановления производства по делу. Медиация может применяться по спорам, возникающим из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, а также рассматриваемым в ходе уголовного судопроизводства, по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, если иное не установлено законами РК, и отношениям, возникающим в ходе исполнительного производства. Если стороны заключили договор о проведении медиации, то это обстоятельство является основанием для приостановления производства по делу. Законом предусмотрено, что медиация должна быть завершена не позднее тридцати календарных дней со дня заключения договора о медиации. В необходимых случаях по взаимному решению сторон срок проведения медиации может быть продлен до тридцати календарных дней, но не более шестидесяти календарных дней в совокупности.

Суд также обязан приостановить производство по делу в случае поступления по делу, связанному со спором о ребенке, копии определения суда о принятии к производству, поданного на основании международного договора, ратифицированного Республикой Казахстан, заявления о возвращении незаконно перемещенного в Республику Казахстан или удерживаемого в Республике Казахстан ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа, если ребенок не достиг возраста, по достижении которого указанный международный договор, ратифицированный Республикой Казахстан, не подлежит применению в отношении этого ребенка.

Приостановление производства по делу возможно как при его подготовке к судебному разбирательству, так и при судебном разбирательстве, как правило, это зависит от времени установления судом обстоятельств, являющихся основанием для его приостановления.

С приостановлением производства по делу приостанавливается течение процессуального срока его рассмотрения. Производство по делу приостанавливается на неопределенный срок до устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, согласно ст. 274 ГПК.

О приостановлении производства по делу суд выносит определение, которое может быть обжаловано, опротестовано в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.

Таким образом, можно отметить, что:

1) обстоятельства, служащие основанием для приостановления производства по делу, по существу являются непреодолимым препятствием и исключают возможность дальнейшего рассмотрения дела;

2) указанные обстоятельства носят объективный характер, то есть ни их возникновение, ни их прекращение, как правило, не зависит от воли суда или заинтересованных участников процесса;

3) время действия обстоятельств, являющихся основанием приостановления производства по гражданскому делу, точно не известно ни суду, ни лицам, участвующим в деле;

4) время действия указанных обстоятельств достаточно длительное, что исключает возможность рассмотрения гражданского дела в установленный законом срок, без его приостановления;

5) каждое из обстоятельств, являющихся основанием для приостановления производства по делу, может повлиять на законность вынесенного решения в будущем.

Приостановление производства по гражданскому делу не означает прекращение процессуальных правоотношений, они продолжают существовать, а само их развитие временно приостановлено. Другими словами дело не считается завершенным. При приостановлении производства по делу, по нему не могут производиться процессуальные действия, непосредственно направленные на разрешение дела по существу.