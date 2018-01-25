В Минтруда назвали суммы пособий по уходу за детьми до одного года на 2018 год

Неработающим женщинам пособие по уходу за ребенком до одного года выплачивается из республиканского бюджета, а работающим – из государственного фонда социального страхования.

В 2017 году из республиканского бюджета было выделено 32,4 млрд. тенге на выплату пособия по уходу за ребенком до одного года. А в 2018 году выделенная сумма составит 36,8 млрд. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Среднегодовая численность получателей пособия по уходу за ребенком до достижения им одного года составила 145,7 тысяч человек. При этом, размер пособия дифференцируется в зависимости от очередности детей от 13 070 тенге (на первого ребенка, 15 452 - на второго, 17 812 – на третьего) до 20 195 тенге (на четвертого и более).

В 2018 году для осуществления неработающим женщинам пособия по уходу за ребенком до одного года в республиканском бюджете предусмотрено 36,8 млрд. тенге и размеры пособия в зависимости от очередности детей составят от 13 853 тенге (на первого ребенка, 16 379 - на второго, 18 880 – на третьего) до 21 405 тенге (на четвертого и более ребенка).

В 2017 году из государственного фонда социального страхования работающим женщинам выплачено 74,1 млрд. тенге на социальные выплаты по уходу за ребенком до одного года.

Среднегодовая численность получателе таких выплат составила 230,9 тысяч человек. При этом, размер социальной выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода за последние 2 года.

Вместе с тем, с начала 2014 года работающим женщинам, в период их нахождения в отпусках по уходу за детьми до одного года, субсидируются обязательные пенсионные взносы, что способствует увеличению их пенсионных накоплений. Общий объем субсидий из республиканского бюджета за весь период (2014-2017г.г.) составил 16,5 млрд. тенге.

Фото с сайта mama.ua