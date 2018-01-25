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Утверждены Показатели качества услуг связи

Аннотация к документу: Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 «Об утверждении Показателей качества услуг связи» (не введен в действие)

В соответствии с пунктом 1-1 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» утверждены Показатели качества услуг связи.

 

Показатели качества услуг связи

 

Наименование показателя качества услуг сотовой связи

Значение показателя

Показатели качества услуг голосовой связи

1.

Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети сотовой связи

5 %

2.

Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети фиксированной телефонной связи

2.5%

3.

Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента

5%

4.

Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи речи (MOS* < 3)

10%

5.

Доля вызовов в сети сотовой связи при вызовах, завершающихся на сеть сотовой связи и не удовлетворяющих нормативу по величине времени задержки сигнала ответа (≤ 15 сек)

5%

6.

Среднее время установления соединения в сети сотовой связи, завершающемся на сеть сотовой связи в том же регионе

8 сек

Показатели качества услуг доступа к Интернету посредством подвижных сетей связи

1.

Доля успешных сессий загрузки данных с сервера HTTP

95% **

2.

Доля успешных сессий загрузки данных с сервера FTP по линии «вниз»

95%

3.

Доля успешных попыток сессий загрузки WEB-страницы HTTP

95% ***

 

Показатели качества покрытия связи

Наименование показателя

Рекомендуемое пороговое значение****

Допустимый процент*****, %

Тип местности******

1

2

3

4

1.

RxLevel - показатель уровня полезного сигнала в технологии 2G, dBm.

≥ -75

5

≥ -85

10

≥ -95

10

≥ -95

10

2.

C/I - отношение уровня принятого сигнала на входе приемника мобильной станции и уровня нежелательного (интерферирующего) сигнала в технологии 2G, dB.

<9

15

<9

15

<9

15

<9

15

3.

CPICH RSCP - уровень принимаемого полезного сигнала на входе приемника мобильной станции в технологии 3G, dBm.

≥ -85

10

≥ -95

10

≥ -100

10

≥ -105

10

4.

Ec/No - отношение принятой энергии чипа пилотного канала к общей принятой плотности энергии в полосе технологии 3G, dB.

<15

10

<15

10

<15

5

<15

15

5.

RSRP - среднее значение мощности принятых опорных сигналов на входе приемника мобильной станции технологии 4G, dBm.

≥ -105

5

5%

≥ -120

10

не нормируется

не нормируется

6.

RSRQ -качество принятых пилотных сигналов на входе приемника мобильной станции в технологии 4G, dB.

≥-15

15

≥-20

15

не нормируется

не нормируется

7.

SINR - отношение уровня принятого сигнала на входе приемника мобильной станции и уровня нежелательного (интерферирующего) сигнала в технологии 4G, dB.

<5

15

<5

10

не нормируется

не нормируется

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

25 января 2018, 10:05
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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