В соответствии с пунктом 1-1 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» утверждены Показатели качества услуг связи. Показатели качества услуг связи № Наименование показателя качества услуг сотовой связи Значение показателя Показатели качества услуг голосовой связи 1. Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети сотовой связи 5 % 2. Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети фиксированной телефонной связи 2.5% 3. Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента 5% 4. Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи речи (MOS* < 3) 10% 5. Доля вызовов в сети сотовой связи при вызовах, завершающихся на сеть сотовой связи и не удовлетворяющих нормативу по величине времени задержки сигнала ответа (≤ 15 сек) 5% 6. Среднее время установления соединения в сети сотовой связи, завершающемся на сеть сотовой связи в том же регионе 8 сек Показатели качества услуг доступа к Интернету посредством подвижных сетей связи 1. Доля успешных сессий загрузки данных с сервера HTTP 95% ** 2. Доля успешных сессий загрузки данных с сервера FTP по линии «вниз» 95% 3. Доля успешных попыток сессий загрузки WEB-страницы HTTP 95% *** Показатели качества покрытия связи № Наименование показателя Рекомендуемое пороговое значение**** Допустимый процент*****, % Тип местности****** 1 2 3 4 1. RxLevel - показатель уровня полезного сигнала в технологии 2G, dBm. ≥ -75 5 ≥ -85 10 ≥ -95 10 ≥ -95 10 2. C/I - отношение уровня принятого сигнала на входе приемника мобильной станции и уровня нежелательного (интерферирующего) сигнала в технологии 2G, dB. <9 15 <9 15 <9 15 <9 15 3. CPICH RSCP - уровень принимаемого полезного сигнала на входе приемника мобильной станции в технологии 3G, dBm. ≥ -85 10 ≥ -95 10 ≥ -100 10 ≥ -105 10 4. Ec/No - отношение принятой энергии чипа пилотного канала к общей принятой плотности энергии в полосе технологии 3G, dB. <15 10 <15 10 <15 5 <15 15 5. RSRP - среднее значение мощности принятых опорных сигналов на входе приемника мобильной станции технологии 4G, dBm. ≥ -105 5 5% ≥ -120 10 не нормируется не нормируется 6. RSRQ -качество принятых пилотных сигналов на входе приемника мобильной станции в технологии 4G, dB. ≥-15 15 ≥-20 15 не нормируется не нормируется 7. SINR - отношение уровня принятого сигнала на входе приемника мобильной станции и уровня нежелательного (интерферирующего) сигнала в технологии 4G, dB. <5 15 <5 10 не нормируется не нормируется Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.