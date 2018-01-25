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Утверждены Показатели качества услуг связи
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Аннотация к документу: Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 «Об утверждении Показателей качества услуг связи» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 1-1 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» утверждены Показатели качества услуг связи.
Показатели качества услуг связи
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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