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Здоровью Ассанжа угрожает опасность

25 января 2018, 10:11

Основатель WikiLeaks не видел солнечного света более пяти лет.

Джулиан Ассанж находится в неудовлетворительном физическом и психическом состоянии в связи с неопределенностью бессрочного заключения. Об этом рассказали врачи, которые проводили осмотр основателя WikiLeaks, сообщает ТАСС.

Кроме того, было заявлено об опасности его дальнейшего нахождения в посольстве Эквадора. Об этом в среду британской газете The Guardian сообщили доктора Сондра Кросби и Брок Чишольм.

По их словам, постоянное заключение физически и психически опасно для него и явно нарушает права на здравоохранение.

"Опыт говорит нам о том, что длительная неопределенность бессрочного заключения причиняет глубокие психологические и физические травмы. <...> Они могут включать тяжелое беспокойство, патологические уровни стресса, диссоциации, депрессии, суицидальные мысли, посттравматическое стрессовое расстройство и хронические боли и другие. <...> Кроме того, наша оценка показывает, что он не имел доступа к солнечному свету, соответствующей вентиляции или внешнему пространству более пяти с половиной лет, а это привело к значительному ущербу для здоровья", - заявили врачи.

Ранее власти Эквадора уже заявляли о возможной угрозе жизни и здоровью основателя WikiLeaks.

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании.

Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.

Фото: РИА Новости


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