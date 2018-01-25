В соответствии с подпунктом 5-5) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» утверждены Правила организации и проведения аукционных торгов, включающие квалификационные требования, предъявляемые к участникам аукциона, содержание и порядок подачи заявки, виды финансового обеспечения заявки на участие в аукционе и условия их внесения и возврата, порядок подведения итогов и определения победителей.

Уполномоченный орган не менее чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты проведения аукционных торгов разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе график проведения аукционных торгов на календарный год по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - График). Информация, указанная в Графике, не подлежит корректировке.

График содержит информацию о земельных участках, планируемых к выделению для строительства объекта ВИЭ и точках подключения к электрическим сетям энергопередающих организаций с указанием максимально допустимой мощности и количеством возможных подключений.

Местные исполнительные органы областей, города республиканского значения и столицы осуществляют в соответствии с подпунктом 3-1) статьи 7 Закона резервирование земельных участков для планируемых к строительству объектов по использованию ВИЭ до момента предоставления победителям аукционных торгов прав на земельный участок, в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан от 20 июня 2003 года и направляют соответствующую информацию уполномоченному органу по форме, согласно таблице 1 Графика.

Точки подключения к электрической сети, представленные энергопередающими организациями в уполномоченный орган, резервируются для планируемых к строительству объектов по использованию ВИЭ до момента заключения победителем аукционных торгов договора о подключении объектов по использованию ВИЭ и (или) выдачи технических условий на подключение к электрической сети и направляют соответствующую информацию уполномоченному органу по форме согласно таблице 2 Графика.

С момента опубликования Графика до завершения всех планируемых по Графику аукционов, энергопередающие организации приостанавливают прием заявок на получение технических условий на подключение к электрической сети по зарезервированным точкам подключения к электрической сети, указанным в Графике.

Строительство и эксплуатация объекта по использованию ВИЭ осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и электроэнергетики.

Прием документов и регистрация заявителей в аукционных торгах производится Организатором в сроки, указанные в Графике, утвержденном уполномоченным органом.

Для регистрации в базе данных торговой системы заявитель обращается на официальный интернет-ресурс Организатора для прохождения онлайн регистрации и предоставляет Организатору в электронном виде документы в соответствии с подпунктами 1) - 5) пункта 19 настоящих Правил.

Заявитель предоставляет расчетно-финансовому центру оригиналы документов по финансовому обеспечению заявки на участие в аукционных торгах не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала аукционных торгов в соответствии с параграфом 4 настоящих Правил.

При предоставлении заявителем документов в соответствии с подпунктами 1) - 5) пункта 19 настоящих Правил Организатор в течении 2 (двух) рабочих дней подтверждает заявителю присвоение статуса участника и присваивает ему идентификатор и пароль для доступа в торговую систему.

Организатор прекращает прием документов от заявителей за 5 (пять) рабочих дней до даты начала аукционных торгов в соответствии с графиком проведения аукционных торгов, утвержденным уполномоченным органом.

Участник своевременно уведомляет Организатора об изменении реквизитов, списка сотрудников участника, имеющих доступ в торговую систему.

Пароль, предоставляющий право доступа к торговой системе, не подлежит передаче третьим лицам.

Тарифы на услуги Организатора устанавливаются в соответствие с законодательством Республики Казахстан и оплачиваются на основании договора, заключаемого между заявителем и организатором (далее - Договор).

Договор содержит:

1) предмет Договора, виды оказываемых Организатором услуг, сроки и порядок оплаты;

2) критерии и требования, предъявляемые к заявителю для участия в аукционных торгах и допуску к аукционным торгам;

3) методы проведения аукционных торгов;

4) ответственность участников договора за нарушение условий Договора.

В целях организации и проведения аукционных торгов Организатор:

1) обеспечивает работоспособность торговой системы по проведению аукционных торгов;

2) разрабатывает и утверждает методические указания и регламенты по проведению аукционных торгов;

3) обеспечивает Участникам равные условия доступа к аукционным торгам;

4) проводит инструктаж сотрудников Участников по работе в торговой системе;

5) взаимодействует с уполномоченным органом и расчетно-финансовым центром по вопросам, связанным с организацией и проведением аукционных торгов;

6) публикует на официальном интернет - ресурсе Реестр победителей аукционных торгов.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.