Процедура перенесения ежегодного оплачиваемого трудового отпуска

Наталья Гилёва,

доцент кафедры международного права

факультета Международных отношений

КазНУ им. аль-Фараби,

кандидат юридических наук

Тематика ежегодного оплачиваемого трудового отпуска и все, что связано с этим видом отпуска, является актуальным в любое время года. Это можно объяснить желанием каждого работника и работодателя интерпретировать нормы Трудового кодекса Республики Казахстан по-своему, как выгодно одной из сторон трудовых отношений.

Несмотря на изменения в трудовом законодательстве в части переноса ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, до сих пор применяется «незаконная» практика, навязанная в большинстве случаев финансовыми службами в организации.

Предлагаю подробно рассмотреть порядок перенесения ежегодного оплачиваемого трудового отпуска.

Согласно пункту 1 статьи 94 Трудового кодекса оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск переносится только в двух случаях: 1) временной нетрудоспособности работника; 2) при отпуске по беременности и родам.

Перенесение оплачиваемого ежегодного трудового отпуска допускается при своевременном уведомлении работником работодателя о переносе трудового отпуска полностью либо его части. Перенесение отпуска производится полностью, если вышеназванные случаи произошли до начала предоставления ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, но когда уже оформлен приказ, или в первый день трудового отпуска, т.е. в случаях, когда работник не успел использовать ни одного дня трудового отпуска.

Если у работника во время нахождения в оплачиваемом ежегодном трудовом отпуске наступило одно из событий: временная нетрудоспособность или отпуск по беременности и родам, то у работника возникает право на перенесение неиспользованной части трудового отпуска. При этом следует учитывать, что если работник заболел во время оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, то он должен уведомить о перенесении трудового отпуска не по выходу из отпуска, а в период трудового отпуска при наступлении временной нетрудоспособности, дающего право на перенесение трудового отпуска. Многие работники не осведомлены о порядке перенесения оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и, как правило, сообщают работодателю о временной нетрудоспособности по окончании трудового отпуска и требуют предоставить дни отдыха на количество дней болезни. В случае несвоевременного уведомления работодателя о переносе дней трудового отпуска работник теряет не только дни отпуска, но и оплату больничного листа.

На основании подпункта 5) пункта 4 статьи 133 Трудового кодекса социальное пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается за дни временной нетрудоспособности, приходящиеся на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск.

В пункте 2 статьи 94 Трудового кодекса четко регламентируется право работника сообщить работодателю о переносе дней отпуска в период нахождения в оплачиваемом ежегодном трудовом отпуске.

Следует обратить внимание, что по смыслу статьи 94 Трудового кодекса у работника имеется право на перенос дней трудового отпуска, следовательно, для работодателя в случае своевременного уведомления работником перенос дней трудового отпуска является обязанностью.

Во избежание «отрывочного» толкования, как это было в практике применения Трудового кодекса от 2007 года, в пункте 2 статьи 94 Трудового кодекса закреплено уточнение, что порядок перенесения трудового отпуска применим только «в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи», т.е. только в двух случаях: временной нетрудоспособности работника и при отпуске по беременности и родам.

Ссылка в пункте 2 статьи 94 Трудового кодекса на случаи, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, исключают возможность, при которой работник может требовать перенос дней трудового отпуска в других случаях, которые не предусмотрены Трудовым кодексом.

Таким образом, оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск либо его часть переносится по просьбе работника в период нахождения в оплачиваемом ежегодном трудовом отпуске при своевременном уведомлении работодателя.

Согласно подпункту 81) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса уведомление - это письменное заявление работника или работодателя либо заявления, поданные иным способом (посредством курьерской почты, почтовой связи, факсимильной связи, электронной почты и иных информационно-коммуникационных технологий).

Следовательно, работник вправе попросить о переносе дней трудового отпуска посредством курьерской почты, почтовой связи, факсимильной связи, электронной почты и иных информационно-коммуникационных технологий независимо от того, где он фактически проводит трудовой отпуск. На основании уведомления работника перенос трудового отпуска оформляется актом работодателя, т.е. приказом.

При издании приказа о предоставлении дней ежегодного оплачиваемого трудового отпуска работнику предоставляется определенное количество календарных дней отпуска с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы. Учитывая, что после издания приказа о предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска работнику производится оплата в размере средней заработной платы за дни отпуска, то в случае перенесения дней трудового отпуска на основании подпункта 4) пункта 2 статьи 115 Трудового кодекса производится удержание из заработной платы работника начисленных отпускных.

В случае переноса дней трудового отпуска у работника образуется задолженность перед работодателем в части полученных за три дня «отпускных» и на основании акта работодателя (приказа) о переносе дней трудового отпуска производится удержание из заработной платы работника с письменным уведомлением работника об удержании, во избежание «двойной» оплаты дней трудового отпуска.

Следовательно, работодатель, в соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 115 Трудового кодекса, обязан произвести удержание из заработной платы работника в случае переноса дней трудового отпуска за начисленные, но неиспользованные дни трудового отпуска на основании приказа.

Например, приказ формулируется следующим образом:

1. В связи с временной нетрудоспособностью Ф.И.О. перенести часть ежегодного оплачиваемого трудового отпуска в количестве __ календарных дней за рабочий год (указать рабочий год работника ___).

2. В связи с переносом дней ежегодного оплачиваемого трудового отпуска удержать из заработной платы начисленные, но неиспользованные дни трудового отпуска в количестве ___ календарных дней.

При этом если работник сообщает работодателю о перенесении неиспользованной части трудового отпуска, то работник должен быть уведомлен об удержании из заработной платы начисленных, но не использованных в связи с переносом дней трудового отпуска. Удержание из заработной платы работника перенесенных и неиспользованных дней ежегодного трудового отпуска для погашения его задолженности перед работодателем производится на основании приказа без согласия работника.

В дальнейшем при предоставлении неиспользованной части трудового отпуска путем присоединения к трудовому отпуску за следующий рабочий год или предоставлении по просьбе работника отдельно в текущем рабочем году на основании приказа за работником сохраняется место работы и средняя заработная плата.

В случае своевременного переноса оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в связи с временной нетрудоспособностью работника за период временной нетрудоспособности производится оплата листа временной нетрудоспособности в размере, определенном законодательством Республики Казахстан. При издании приказа о переносе дней оплачиваемого ежегодного трудового отпуска в связи с временной нетрудоспособностью работника и непредоставления работником по окончании временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу листа временной нетрудоспособности, работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности за его отсутствие на работе, так как он не подтвердил временную нетрудоспособность.

В уведомлении работник сообщает о перенесении неиспользованной части трудового отпуска, с последующим использованием дней трудового отпуска полностью или его части. Перенесенный трудовой отпуск по соглашению сторон может быть присоединен к трудовому отпуску за следующий рабочий год или предоставлен работнику отдельно в другое время в течение рабочего года. Предоставление и перенесение отпуска оформляется приказом.

Продолжая рассматривать порядок перенесения ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, необходимо обратить внимание на пункт 3 статьи 94 Трудового кодекса, который трактуют отдельно от самой статьи 94, что является ошибочным. Поскольку пункт 3 статьи 94 Трудового кодекса является продолжением порядка перенесения ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, то по смыслу пункта 3 статьи 94 Трудового кодекса следует, что своевременно перенесенные дни трудового отпуска при правильном оформлении должны быть использованы в течение двух лет подряд. Запрещается непредоставление неиспользованного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска либо его части, в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 94 Трудового кодекса, в течение двух лет подряд, так как пункт 2 статьи 94 конкретизирует, что перенесенные дни трудового отпуска могут быть присоединены к трудовому отпуску за следующий рабочий год или предоставлены отдельно в текущем рабочем году.