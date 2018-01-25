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Грязный воздух может способствовать преждевременному старению

25 января 2018, 10:31

Кроме того, повышается вероятность заболевания раком и смерти.

Ученые Колумбийского университета выяснили, что грязный воздух может способствовать преждевременному старению, сообщает Lenta.ru.

По их исследованиям, дети, родившиеся в окрестностях угольной электростанции в китайском Тунляне до ее закрытия, имели более короткие теломеры, чем те, что жили уже после остановки работы ТЭС.

Исследователи проанализировали длину теломер у 255 новорожденных.

"В организме детей, которые родились до закрытия ТЭС, находится большое количество следов воздействия полициклических ароматических углеводородов на ДНК. Кроме того, уровень этих химических веществ коррелировал с длиной теломер, а также с низким уровнем нейротрофического фактора мозга — белка, участвующего в формировании нейронов", - говорится в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Теломерами называют концевые участки хромосом, которые предохраняют потерю ДНК при делении клеток. Однако каждый раз при митозе теломеры сокращаются, что приводит к постепенному усилению нестабильности генома. В конце концов, клетка перестает делиться и погибает. Показано, что укороченная длина теломер связана с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижением когнитивных способностей, ускоренным старением и преждевременной смертью.

Фото: Российская газета


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