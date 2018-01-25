Внесены изменения в Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня, Национального оператора почты, страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров

В частности, изменения внесены в следующие НПА: В приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 521 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 235 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня и Национального оператора почты» который изложен в новой редакции согласно приложению 1 к совместным приказу и постановлению. В порядке, установленном внутренними документами банка, в банке назначается ответственный работник по осуществлению мониторинга за соблюдением правил внутреннего контроля в банке (далее - ответственный работник), а также определяется подразделение (подразделения), в компетенцию которого входят вопросы ПОД/ФТ (далее - подразделение по ПОД/ФТ). Требованиями к ответственному работнику являются: 1) наличие высшего образования; 2) наличие стажа работы на должности руководителя подразделения банка, связанного с осуществлением банковских и (или) иных операций, не менее одного года либо стаж работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, либо стаж работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее трех лет; 3) наличие безупречной деловой репутации в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ включает, но не ограничивается: 1) описание функций подразделения по ПОД/ФТ, в том числе, процедуру взаимодействия с другими подразделениями банка, филиалами, дочерними организациями при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также функций, полномочий ответственного работника, процедуру взаимодействия ответственного работника с органом управления и исполнительным органом банка; 2) сведения об автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и передачи сообщений в уполномоченный государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по ПОД/ФТ в соответствии с Законом о ПОД/ФТ (далее - уполномоченный орган по финансовому мониторингу), в том числе сведения об их разработчиках; 3) процедуру фиксирования сведений, а также хранения документов и информации, полученных в ходе реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 4) процедуру информирования работниками банка, в том числе ответственным работником, органа управления и исполнительного органа банка о ставших им известными фактах нарушения Закона о ПОД/ФТ, а также правил внутреннего контроля, допущенных работниками банка; 5) описание требований по ПОД/ФТ банковского конгломерата, в который входит банк (при наличии); 6) процедуру подготовки и представления органу управления и исполнительному органу банка управленческой отчетности по результатам оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ подразделением внутреннего аудита банка. Функции ответственного работника и работников подразделения по ПОД/ФТ в соответствии с программой организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ включают, но не ограничиваются: 1) обеспечение наличия в банке разработанных и утвержденных органом управления банка правил внутреннего контроля и (или) изменений (дополнений) к ним, а также мониторинга за их соблюдением в банке; 2) организация представления и контроль за представлением сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о ПОД/ФТ; 3) принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном внутренними документами банка; 4) принятие решений об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами, о приостановлении либо отказе проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и (или) договорами с клиентами, и в порядке, предусмотренном внутренними документами банка; 5) информирование органа управления и (или) исполнительного органа банка о выявленных нарушениях правил внутреннего контроля в порядке, предусмотренном внутренними документами банка; 6) подготовка и согласование с органом управления и (или) исполнительным органом банка информации о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками и внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для формирования отчетов органу управления банка. Для выполнения возложенных функций ответственный работник и работники подразделения по ПОД/ФТ вправе осуществлять: 1) направление запросов органу управления и (или) исполнительному органу банка для принятия решения об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и внутренними документами банка; 2) получение доступа ко всем помещениям банка, информационным системам, средствам телекоммуникаций, документам и файлам в пределах, позволяющих осуществлять свои функции в полном объеме, и в порядке, предусмотренном внутренними документами банка; 3) дача подразделениям банка указаний, касающихся проведения операции с деньгами и (или) иным имуществом; 4) обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении своих функций; 5) обеспечение сохранности получаемых от подразделений банка документов и файлов. При наличии в филиалах банка работников, на которых полностью или частично возложены функции и полномочия, предусмотренные пунктами 8 и 9 Требований, координацию деятельности по вопросам ПОД/ФТ таких работников осуществляет ответственный работник. Функции ответственного работника, работников подразделения по ПОД/ФТ, а также работников банка, на которых возложены функции, предусмотренные пунктом 8 Требований, не совмещаются с функциями службы внутреннего аудита, а также функциями, осуществляемыми бизнес-подразделениями банка. Банк для автоматизации процессов по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ использует автоматизированные информационные системы, соответствующие требованиям правил внутреннего контроля банка. Также изменения внесены в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 523 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 238 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров» который изложен в новой редакции согласно приложению 2 к совместным приказу и постановлению. Совместные приказ и постановление вводятся в действие с 1 января 2018 года и подлежат официальному опубликованию.