Четверо судей ВС РК освобождены от должности

На пленарном заседании Сената Парламента РК председатель Высшего судебного совета Анатолий Смолин внес представление об освобождении от должностей четырех судей Верховного суда РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об освобождении от должности четырех судей Верховного суда. Трое из них - Кожабаев Омирсерик, Мамырбаев Рахимбек, Тумабеков Дуйсен достигли пенсионного возраста и изъявили желание уйти в отставку. За время работы в судебной системе они проявили себя как авторитетные, грамотные и опытные судьи», - сказал А. Смолин.

По его словам, кроме того один судья скончался.

«Кроме того, 13 декабря 2017 года у нас скончался судья Верховного суда Шаухаров Калидола. В связи с этим прошу вас уважаемые депутаты, поддержать представление главы государства об освобождении от должности судей ВС Кожабаева, Мамырбаева и Тумабекова в связи с уходом в почетную отставку, а Шаухарова в связи со смертью», - отметил председатель Высшего судебного совета.

Сенаторы поддержали данное представление об освобождении.

Ксения Давыдова