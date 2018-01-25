В Казахстане за год выросло число пострадавших на производстве

В Казахстане страховые компании собрали премий по обязательному страхованию работников от несчастных случаев на 13,2% больше, чем годом ранее, объем выплат вырос на 15,7%, передает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.



Число пострадавших от несчастных случаев на производстве уменьшается каждый год. По данным комстата, в 2016 году их количество составило 2034 человек, что на 11,8% меньше, чем в 2015. В то же время, число смертельных исходов сократилось всего на 1,7%, до 225 человек за 2016 год. Материальные последствия от несчастных случаев за год уменьшились на 12,3%, до 1,3 млрд тенге.

Минтруда и соцзащиты РК приводит несколько иные цифры: число несчастных случаев на производстве за 2016 год - 1683 человек (в 2015 - 1723 человек). За 5 месяцев 2017 года их количество составило 621 человек (для сравнения, за январь-май 2016 - 652). Положительная динамика наблюдается и по количеству смертельных случаев на производстве.

За три квартала 2017 года число пострадавших на производстве по данным МТЗС выросло на 0,6% год-к-году, до 1193 человек. Из них 172 человека - со смертельным исходом (что на 10,9% меньше, чем годом ранее), в том числе 12 женщин (на 50% больше, чем в 2016).

Среди регионов самый высокий уровень травматизма у Павлодарской области - 159 человек (+5,3%). Следом идет Восточно-Казахстанская - 141 человек (-11,3%), на третьем месте Карагандинская область - 140 человек (-7,3%).



Страхование работников от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей - один из видов обязательного страхования в РК. Объем собранных премий по этому виду страхования за январь-ноябрь 2017 года достиг 41 млрд тенге, что на 13,2% больше аналогичного показателя прошлого года. Также увеличился удельный вес данного вида страхования от общего объема обязательного страхования - с 43,1% до 45,2%.

Объем страховых выплат увеличился на 15,7%, до 6,3 млрд тенге. Удельный вес выплат по обязательному страхованию работника от несчастных случаев в общем объеме выплат по обязательному страхованию также вырос - с 20,6% до 22,5%.



Фото: kursiv.kz