Утверждена Методика определения стоимости услуг, оказываемых в рамках государственных мер поддержки предпринимательства за счёт средств республиканского бюджета (аннотация к документу от 28.12.2017)

|
Утверждена Методика определения стоимости услуг, оказываемых в рамках государственных мер поддержки предпринимательства за счёт средств республиканского бюджета
|
Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года № 431 «Об утверждении Методики определения стоимости услуг, оказываемых в рамках государственных мер поддержки предпринимательства за счёт средств республиканского бюджета» (не введен в действие)
|
В соответствии с подпунктом 141-2) пункта 16 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утверждённого постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011, утверждена Методика определения стоимости услуг, оказываемых в рамках государственных мер поддержки предпринимательства за счет средств республиканского бюджета.
Стоимость услуги определяется по следующей формуле:
где:
Р - стоимость услуги;
S - сумма расходов на оказание всех видов услуг;
n - вид услуги;
Q - количество услуг;
T - трудоёмкость услуги.
Потребность в количестве услуг (Q) и трудоёмкость услуги (Т) определяется администратором бюджетных программ по предложению оператора.
Для определения суммы расходов (S) на оказание услуг оператором составляется смета статей расходов, которая включает в себя:
1) привлечение сторонних организаций и физических лиц оператором для оказания услуг;
2) арендная плата;
3) коммунальные услуги;
4) приобретение материалов;
5) оплата труда работников;
6) командировочные расходы;
7) услуги связи;
8) содержание, обслуживание зданий, помещений;
9) банковские услуги;
10) амортизационные начисления;
11) налоги и другие обязательные платежи в бюджет;
12) прочие расходы.
Расходы по привлечению сторонних организаций и физических лиц предусматривают расходы на субподряд, и оплату услуг физических лиц, привлекаемых по договорам возмездного оказания услуг.
Организация определяется оператором на конкурсной (тендерной) основе.
При определении численности физических лиц, привлекаемых по договорам возмездного оказания услуг, соответственно в суммах расходов учитываются: потребность в услугах, трудоёмкость услуги, требования программных документов Республики Казахстан, предложения государственных органов.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.