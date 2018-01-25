 
Новости за сегодня

Утверждена Методика определения стоимости услуг, оказываемых в рамках государственных мер поддержки предпринимательства за счёт средств республиканского бюджета

Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2017 года № 431 «Об утверждении Методики определения стоимости услуг, оказываемых в рамках государственных мер поддержки предпринимательства за счёт средств республиканского бюджета» (не введен в действие)

В соответствии с подпунктом 141-2) пункта 16 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утверждённого постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011, утверждена Методика определения стоимости услуг, оказываемых в рамках государственных мер поддержки предпринимательства за счет средств республиканского бюджета.

Стоимость услуги определяется по следующей формуле:

 

Утверждена Методика определения стоимости услуг, оказываемых в рамках государственных мер поддержки предпринимательства за счёт средств республиканского бюджета (аннотация к документу от 28.12.2017)

 

где:

Р - стоимость услуги;

S - сумма расходов на оказание всех видов услуг;

n - вид услуги;

Q - количество услуг;

T - трудоёмкость услуги.

Потребность в количестве услуг (Q) и трудоёмкость услуги (Т) определяется администратором бюджетных программ по предложению оператора.

Для определения суммы расходов (S) на оказание услуг оператором составляется смета статей расходов, которая включает в себя:

1) привлечение сторонних организаций и физических лиц оператором для оказания услуг;

2) арендная плата;

3) коммунальные услуги;

4) приобретение материалов;

5) оплата труда работников;

6) командировочные расходы;

7) услуги связи;

8) содержание, обслуживание зданий, помещений;

9) банковские услуги;

10) амортизационные начисления;

11) налоги и другие обязательные платежи в бюджет;

12) прочие расходы.

Расходы по привлечению сторонних организаций и физических лиц предусматривают расходы на субподряд, и оплату услуг физических лиц, привлекаемых по договорам возмездного оказания услуг.

Организация определяется оператором на конкурсной (тендерной) основе.

При определении численности физических лиц, привлекаемых по договорам возмездного оказания услуг, соответственно в суммах расходов учитываются: потребность в услугах, трудоёмкость услуги, требования программных документов Республики Казахстан, предложения государственных органов.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

25 января 2018, 10:40
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код