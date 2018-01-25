Утверждена Методика определения стоимости услуг, оказываемых в рамках государственных мер поддержки предпринимательства за счёт средств республиканского бюджета (аннотация к документу от 28.12.2017)

Утверждена Методика определения стоимости услуг, оказываемых в рамках государственных мер поддержки предпринимательства за счёт средств республиканского бюджета

В соответствии с подпунктом 141-2) пункта 16 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утверждённого постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011, утверждена Методика определения стоимости услуг, оказываемых в рамках государственных мер поддержки предпринимательства за счет средств республиканского бюджета. Стоимость услуги определяется по следующей формуле: где: Р - стоимость услуги; S - сумма расходов на оказание всех видов услуг; n - вид услуги; Q - количество услуг; T - трудоёмкость услуги. Потребность в количестве услуг (Q) и трудоёмкость услуги (Т) определяется администратором бюджетных программ по предложению оператора. Для определения суммы расходов (S) на оказание услуг оператором составляется смета статей расходов, которая включает в себя: 1) привлечение сторонних организаций и физических лиц оператором для оказания услуг; 2) арендная плата; 3) коммунальные услуги; 4) приобретение материалов; 5) оплата труда работников; 6) командировочные расходы; 7) услуги связи; 8) содержание, обслуживание зданий, помещений; 9) банковские услуги; 10) амортизационные начисления; 11) налоги и другие обязательные платежи в бюджет; 12) прочие расходы. Расходы по привлечению сторонних организаций и физических лиц предусматривают расходы на субподряд, и оплату услуг физических лиц, привлекаемых по договорам возмездного оказания услуг. Организация определяется оператором на конкурсной (тендерной) основе. При определении численности физических лиц, привлекаемых по договорам возмездного оказания услуг, соответственно в суммах расходов учитываются: потребность в услугах, трудоёмкость услуги, требования программных документов Республики Казахстан, предложения государственных органов. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.