Январь 2018 года в Казахстане может побить многолетний температурный минимум

Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца нашу страну может ждать даже обновление многолетних минимумов, передает телеканал КТК.

- Расскажите, как долго продлятся холода в нашей стране? На какой день придется пик экстремальных морозов?

Погода на большей части Казахстана определяется сибирским антициклоном, по восточной периферии которого северная тяга ветров обеспечивает заток аномального холода, при чем в эпицентре этого арктического мешка уже ближайшей ночью окажутся Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, где ночью ударят сорокаградусные морозы, местами даже с рекордными показателями за всю историю метеонаблюдений.

В Чемале и Павлодаре минувшей ночью уже были установлены рекорды минимальных температур, чего никогда не было.

Кроме того, сибирский максимум будет обеспечивать необычайно высокое атмосферное давление с центром над севером Казахстана, что может негативно сказываться на самочувствии как метеозависимых, так и вполне здоровых людей.

Представьте ощущение, как-будто люди будут погружаться в шахту глубиной 250 метров. Это дополнительный столп воздуха, а значит дополнительное давление. Плюс такой морозный воздух, в среднем, на 40% тяжелее теплого, а это значит дефицит кислорода. Это еще не все. Самое тяжелое испытание впереди.

До конца недели центр малооблачного и морозного антициклона обоснуется над Астаной, именно жители столицы окажутся в самом сердце этого барического купола, и будут ощущать на себе в полной мере рекордно высокое атмосферное давление.

Очаг холода продолжит смещаться, сваливаться по востоку страны, и к выходным ледяное дыхание Арктики станет ощутимым в самых южных регионах страны.

В связи с этим в субботу и в воскресенье, и Алматы не станет здесь исключением, местами будут либо повторены, либо побиты рекорды сорокадевятилетней давности.

Напомню, в Алматы это было -27,8 и -29,8 соответственно, в цифрах это будет выглядеть примерно так. В Астане до конца недели ночами будет -32-37, днем -25-30 в Алматы, под утро -20-25, к выходным -25-30, днем -14-19, к выходным -19-24.

Таким образом, пик экстремальных холодов придется на воскресенье, после чего доступ в атмосферной арктической реке будет перекрыт, воздух начнет трансформироваться, и морозы на следующей неделе постепенно пойдут на спад.

В середине следующей недели, в аккурат под финал января, температурный фонд в большинстве регионов вернется в свое климатическое русло.

- На некоторых ресурсах появилась информация, что вслед за холодами придет аномальное потепление. В Алматы, например, в феврале обещают +20 градусов. Насколько достоверны эти данные?

- Я бы таким прогнозам не доверял. Что касается прогнозов на февраль, такой информации о том, что якобы температура повысится до +20. Сразу скажу, что на сегодняшний день, используя самые передовые технологии в гидродинамическом моделировании будущего сценария нашего пятого, воздушного, океана, мы, если можно так выразиться, видим погоду максимум на 5-7 суток, а дальнейший прогноз оправдывают 60%.

Поэтому я не разделяю таких оптимистичных прогнозов, хотя справедливости ради отмечу, что в 2016-ом году зафиксирован рекорд тепла, было +21,6, но сами понимаете, что такие волны тепла случаются не чаще, чем раз в 30-40 лет.

Фото с сайта israelhayom.co.il