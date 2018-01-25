Январь 2018 года в Казахстане может побить многолетний температурный минимум
Пик экстремальных холодов придется на воскресенье 28 января.
Согласно данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца нашу страну может ждать даже обновление многолетних минимумов, передает телеканал КТК.
- Расскажите, как долго продлятся холода в нашей стране? На какой день придется пик экстремальных морозов?
Погода на большей части Казахстана определяется сибирским антициклоном, по восточной периферии которого северная тяга ветров обеспечивает заток аномального холода, при чем в эпицентре этого арктического мешка уже ближайшей ночью окажутся Восточно-Казахстанская и Павлодарская области, где ночью ударят сорокаградусные морозы, местами даже с рекордными показателями за всю историю метеонаблюдений.
В Чемале и Павлодаре минувшей ночью уже были установлены рекорды минимальных температур, чего никогда не было.
Кроме того, сибирский максимум будет обеспечивать необычайно высокое атмосферное давление с центром над севером Казахстана, что может негативно сказываться на самочувствии как метеозависимых, так и вполне здоровых людей.
Представьте ощущение, как-будто люди будут погружаться в шахту глубиной 250 метров. Это дополнительный столп воздуха, а значит дополнительное давление. Плюс такой морозный воздух, в среднем, на 40% тяжелее теплого, а это значит дефицит кислорода. Это еще не все. Самое тяжелое испытание впереди.
До конца недели центр малооблачного и морозного антициклона обоснуется над Астаной, именно жители столицы окажутся в самом сердце этого барического купола, и будут ощущать на себе в полной мере рекордно высокое атмосферное давление.
Очаг холода продолжит смещаться, сваливаться по востоку страны, и к выходным ледяное дыхание Арктики станет ощутимым в самых южных регионах страны.
В связи с этим в субботу и в воскресенье, и Алматы не станет здесь исключением, местами будут либо повторены, либо побиты рекорды сорокадевятилетней давности.
Напомню, в Алматы это было -27,8 и -29,8 соответственно, в цифрах это будет выглядеть примерно так. В Астане до конца недели ночами будет -32-37, днем -25-30 в Алматы, под утро -20-25, к выходным -25-30, днем -14-19, к выходным -19-24.
Таким образом, пик экстремальных холодов придется на воскресенье, после чего доступ в атмосферной арктической реке будет перекрыт, воздух начнет трансформироваться, и морозы на следующей неделе постепенно пойдут на спад.
В середине следующей недели, в аккурат под финал января, температурный фонд в большинстве регионов вернется в свое климатическое русло.
- На некоторых ресурсах появилась информация, что вслед за холодами придет аномальное потепление. В Алматы, например, в феврале обещают +20 градусов. Насколько достоверны эти данные?
- Я бы таким прогнозам не доверял. Что касается прогнозов на февраль, такой информации о том, что якобы температура повысится до +20. Сразу скажу, что на сегодняшний день, используя самые передовые технологии в гидродинамическом моделировании будущего сценария нашего пятого, воздушного, океана, мы, если можно так выразиться, видим погоду максимум на 5-7 суток, а дальнейший прогноз оправдывают 60%.
Поэтому я не разделяю таких оптимистичных прогнозов, хотя справедливости ради отмечу, что в 2016-ом году зафиксирован рекорд тепла, было +21,6, но сами понимаете, что такие волны тепла случаются не чаще, чем раз в 30-40 лет.
Фото с сайта israelhayom.co.il
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