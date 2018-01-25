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Трамп даст показания российскому спецпрокурору

25 января 2018, 10:48

США отрицает вмешательство России в президентские выборы 2016 годы.

Президент США Дональд Трамп собирается дать под присягой показания спецпрокурору Роберту Мюллеру. О своем намерении Трамп сообщил сам, добавив, что с нетерпением ждет встречи с Мюллером, сообщает vesti.ru.

Роберт Мюллер расследует якобы имевшее место в 2016 году вмешательство России в американские выборы.

Скандал вокруг обвинения России тянется больше года: первые сообщения о "руке Кремля" появились уже во время избирательной кампании.

Ранее пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс отмечала, что Роберт Мюллер "не должен сосредоточивать свое внимание на президенте США или же его предвыборной кампании" и что никакого сговора с Москвой не было. Трамп также отмечал, что расследование заставляет США "выглядеть глупо" и не приносит ничего, кроме вреда.

Москва, со своей стороны, неоднократно подчеркивала, что обвинения со стороны США безосновательны.

Фото: Голос Америки


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