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В Алматы загорелось СТО

25 января 2018, 10:50

Ведется тушение пожара.

На пр.Райымбека в Алматы горит СТО, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС города, сообщение о пожаре поступило в 10:20 часов на пульт "101". Горит СТО по адресу: Алатауский район, пр.Райымбека 517.

"Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10:28 часов. Производят тушение пожара. Дополнительная информация будет позже", - сообщили в ДЧС.

По некоторым данным, загоревшееся СТО находится на территории рынка "Жибек жолы".


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