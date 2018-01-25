В Алматы загорелось СТО
25 января 2018, 10:50
Ведется тушение пожара.
На пр.Райымбека в Алматы горит СТО, передает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ДЧС города, сообщение о пожаре поступило в 10:20 часов на пульт "101". Горит СТО по адресу: Алатауский район, пр.Райымбека 517.
"Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10:28 часов. Производят тушение пожара. Дополнительная информация будет позже", - сообщили в ДЧС.
По некоторым данным, загоревшееся СТО находится на территории рынка "Жибек жолы".
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