В частности, в Правила внесены следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в часть первую преамбулы внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в текст в правом верхнем углу приложения 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к постановлению;

в текст в правом верхнем углу приложений 3, 4 и 5 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.