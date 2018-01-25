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Внесены изменения в Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг
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Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 257 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем» (не введено в действие)
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В частности, в Правила внесены следующие изменения:
в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в Правилах формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:
в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в часть первую преамбулы внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
в текст в правом верхнем углу приложения 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;
приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к постановлению;
в текст в правом верхнем углу приложений 3, 4 и 5 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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