Спортсменка, которой ампутировали ноги и руки, заявила о себе на Неделе моды в Париже

Беатриче увлечена модой, и дизайнеры с удовольствием приглашают ее на свои шоу.

20-летняя Беатриче Вио стала известна благодаря неподражаемому упорству и жизнелюбию, которые она не растеряла даже после перенесенной в детстве ампутации всех конечностей. Однако после январской Недели Высокой моды в Париже о девушке, возможно, заговорят как о новой street-style-звезде, пишет Woman.ru.

В 11 лет из-за тяжелой формы менингита, которую сначала приняли за обычный грипп, Беатриче Вио ампутировали обе руки по локоть и ноги по колено. Такое могло сломать любого, но только не юную итальянку. Девочка не оставила надежды стать спортсменкой и продолжила заниматься фехтованием, которое полюбила еще в 5 лет. Для Беатриче были сделаны специальные протезы, благодаря которым она снова смогла удерживать шпагу.

Сейчас Вио успешно выступает на мировых соревнованиях по паралимпийскому фехтованию. Однако спорт — не единственная страсть девушки: Беатриче увлечена модой, и дизайнеры с удовольствием приглашают ее на свои шоу. Так, 22 января итальянка стала гостьей кутюрного показа Christian Dior.

На мероприятие Вио пришла в экстравагантном, но очень стильном платье с бахромой, дополнив его шляпой и высокими сапогами на шнуровке. Мы решили изучить и другие образы спортсменки и пришли к выводу, что у нее есть все шансы присоединиться к рядам именитых фэшэнист. Предлагаем оценить луки Беатриче Вио в галерее нашего материала.